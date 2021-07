Citando brincadeira com torcedores, Saulo Mineiro comemora triunfo do Ceará Além de dizer que 'vai ter pratinho de vatapá' depois de vitória sobre o Juventude, atacante citou ajustes em comparação a jogo com o São Paulo

Nas redes sociais, o atacante Saulo Mineiro tem o costume de brincar com a torcida do Ceará onde, a cada gol dele, promessas de pratos típicos oferecidos ao atacante são feitas em forma de recompensa.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Depois da vitória com gol dele por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (4), ele não perdeu a oportunidade de citar o fato além de, ao mesmo tempo, avaliar que o time fez ajustes importantes pensando no último jogo em casa quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo.

– Precisávamos desta vitória em casa. Vínhamos de empates, mas, graças a Deus, acertamos as coisas no segundo tempo que pecamos no primeiro. Vai ter pratinho (risos). No jogo passado, não saímos com a vitória. Hoje saímos. É maravilhoso ajudar a equipe. O pratinho vai ser de vatapá – falou Saulo.

A vitória fez o time de Porangabuçu chegar a sétima posição na tabela do Brasileirão com 13 pontos, mesma quantia somada peloo Fluminense, porém com saldo de gols superior: um tento positivo contra -1 dos cariocas.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também