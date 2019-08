Cissa Guimarães é vista aos beijos com “homem misterioso” no Rio

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, da TV Globo, apareceu com um namorado misterioso na noite de terça-feira (6) no Rio de Janeiro. Eles foram flagrados aos beijos na Gávea, bairro da zona sul da cidade, segundo o colunista Leo Dias, do UOL.

O colunista entrou em contato com a assessoria da atriz para saber mais informações sobre o homem que a acompanhava, mas não teve nenhuma resposta.

Em 2016, Cissa namorou o ator Diogo Almeida, 28 anos mais novo que ela. Ela também já foi casada três vezes: com Paulo César Pereio, pai de seus dois primeiros filhos; com Raul Mascarenhas e com João Batista Figueira de Melo.