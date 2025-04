Cissa Guimarães e Miguel Falabella dão selinho em reencontro no ‘Vídeo Show’

Em homenagem aos 60 anos da Globo, a emissora carioca reativou a memória nostálgica dos telespectadores ao trazer de volta, em formato especial, o saudoso “Vídeo Show”, exibido na noite da última quinta-feira, 24.

O público, que ficou “órfão” da atração vespertina, que mostrava os bastidores do canal, se emocionou com o reencontro dos apresentadores Cissa Guimarães e Miguel Falabella.

Os artistas, inclusive, não contiveram a emoção e choraram durante um abraço caloroso e um selinho. Ao rever Miguel, Cissa comentou: “Direto do túnel do tempo…”.

A dupla apresentou junto o programa por diversos anos e marcou época nas tardes da TV Globo. Na sequência, a apresentadora comentou. “Quanta coisa juntos, né?”.

Confira o reencontro abaixo:

aos prantos com o reencontro do Miguel Falabella com a Cissa Guimarães no Vídeo Show #TVGlobo60Anospic.twitter.com/IWcblzHSG4

— Matheus (@matheuscaseca) April 25, 2025