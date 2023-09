Cissa diz que PMs cobraram R$ 10 mil para ajudar envolvidos na morte de seu filho

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/09/2023 - 1:25 Compartilhe

Cissa Guimarães falou sobre a decisão judicial que mandou de volta à prisão os dois condenados pela morte de seu filho Rafael Mascarenhas, em 2010, após um atropelamento no Rio de Janeiro. A atriz e apresentador contou que Roberto Bussamra, pai do atropelador, negociou R$ 10 mil para que dois policiais militares o ajudassem a adulterar a cena do acidente.

Nesta semana Justiça do Rio determinou o retorno à prisão de Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, responsáveis pela morte de Rafael. A declaração foi dada ao Fantástico, no domingo (3).

“O cara corrompeu os policiais por R$ 1.000 para depois, no dia seguinte dar mais R$ 9 mil, porque os [agentes] queriam R$ 10 mil. Esses policiais saíram da corporação, mas, meu Deus do céu, enquanto isso estava sendo discutido, quanto dinheiro era para ser dado, tinha uma pessoa morrendo”, desabafou.

Na ocasião, Roberto pagou os agentes para que eles liberassem seu filho, Rafael de Souza Bussamra, e levassem o veículo que atropelou Mascarenhas para uma oficina, antes que a investigação começasse.

Ao Fantástico, a defesa de Rafael e Roberto Bussamra informou que os réus foram intimados pela polícia e vão se apresentar à Justiça dentro do prazo de 15 dias, contando a partir da última sexta-feira (29).

Dos crimes pelos quais pai e filho foram acusados, prescreveram as acusações de fuga do local do acidente, participação de racha e adulteração de carro antes da investigação.

Em 2015, Rafael Bussamra foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado e a mais 5 anos e 9 meses em semiaberto. Já Roberto Bussamra foi condenado a 8 anos em regime fechado e a 9 meses em semiaberto. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu a pena de Rafael para 3 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto, acrescida da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. Já o tempo de reclusão de Roberto foi para 3 anos, 10 meses e 20 dias. As penas, no entanto, foram convertidas em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana. Ambos vão cumprir suas penas no regime semiaberto.

