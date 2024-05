CISP migra sua estrutura para a nuvem da IBM

André Cardozo 16/05/2024 - 7:18 Para compartilhar:

A Central de Informações São Paulo (CISP) – associação especializada em processamento de dados para análise de crédito – migrou suas aplicações de análise de crédito para a IBM Cloud, plataforma de nuvem da IBM. Com a migração, a empresa passa a ter um ambiente de nuvem híbrida.

Com a mudança, o tempo de resposta das consultas ao sistema foi reduzido de 24h para menos de 1 minuto, segundo informações da IBM. Além disso, houve redução considerável nos custos diretos de energia elétrica, com economia que chega a mais de R$ 100 mil ao ano, também segundo a IBM. A migração para a nuvem foi realizada com apoio da Intercompany, integradora de soluções parceira da IBM.

A associação paulista atende cerca de 200 companhias de diversos segmentos econômicos responsáveis por cerca de 8% do PIB brasileiro. Atualmente, as empresas associadas à CISP têm acesso a um banco de dados que reúne informações de mais de 1,4 milhão de pontos de venda. Para um futuro próximo, a expectativa é que a CISP lance índices baseados em análises preditivas para ajudar os associados a avaliar a possibilidade de concessão de crédito com base na análise de dados passados.