Cisco trabalha com Mercedes-Benz para criar escritório móvel

Por Supantha Mukherjee

BARCELONA (Reuters) – A Cisco está trabalhando com a Mercedes-Benz para adicionar suas ferramentas de conferência Webex ao painel de veículos que chegam às concessionárias nas próximas semanas, disse a empresa nesta segunda-feira, enquanto busca transformar o carro em um escritório móvel.

O Mercedes-Benz E Class 2024 será equipado com Wi-Fi e conexão de dados de celular, o que significa que os motoristas podem baixar o aplicativo Webex para aparecer diretamente na tela sensível ao toque do sistema de infoentretenimento do veículo sem a necessidade de um telefone celular.





Como medida de segurança, os usuários só poderão usar o áudio quando o veículo estiver em movimento, mas podem usar todos os recursos quando ele estiver estacionado, incluindo videoconferências, transcrição automática, compartilhamento de conteúdo e reações.

Trabalhar em casa como resultado da pandemia impulsionou as plataformas de videoconferência, como Webex, Zoom e Teams, da Microsoft, mas o crescimento desacelerou desde o fim da pandemia e as empresas estão buscando oportunidades para expandir.

A Zoom se associou à Tesla para equipar seus veículos com ferramentas de conferência e a Cisco planeja anunciar outras parcerias na conferência de telecomunicações MWC esta semana, em Barcelona.

As parcerias da Cisco incluem a integração Webex em nos principais telefones da Samsung e com a Intel para 5G privado.





