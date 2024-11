Cisco Systems registra queda em lucro e receita no 1º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 12:35 Para compartilhar:

A Cisco Systems registrou receitas e lucros mais baixos no primeiro trimestre fiscal, mas os resultados superaram as estimativas dos analistas, impulsionados por investimentos para apoiar a inteligência artificial.

A empresa de equipamentos de rede informou um lucro de US$ 2,71 bilhões, ou US$ 0,68 por ação, em comparação com US$ 3,64 bilhões, ou US$ 89 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.

O trimestre foi prejudicado por US$ 665 milhões em reestruturação e outros encargos, acima dos US$ 123 milhões do ano passado.

Os próximos trimestres deverão conter mais custos relacionados com a reestruturação, depois de a empresa ter anunciado em agosto que iria cortar 7% da sua força de trabalho global, ou cerca de 6.000 postos de trabalho, e pagar até US$ 1 bilhão em indenizações e outros encargos.

O lucro ajustado por ação chegou a US$ 0,91, superando os US$ 0,87 esperados pelos analistas consultados pela FactSet.

A receita caiu 5,6% na comparação anual do trimestre, para US$ 13,84 bilhões, mas ficou acima dos US$ 13,78 bilhões que os analistas previam, de acordo com a FactSet.

Na esteira do balanço, a ação da Cisco caía 2,32% na Nasdaq, em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.