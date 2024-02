Cirurgião plástico de Karoline Lima explica técnicas realizadas na influenciadora

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 09/02/2024 - 12:41 Para compartilhar:

Karoline Lima, de 27 anos, passou por uma “recauchutagem”, segundo ela. Em janeiro, a influenciadora digital realizou algumas cirurgias plásticas devido à flacidez e gordura localizada após a gestação da primeira filha, Cecília, de um ano, fruto do antigo relacionamento com o jogador Éder Militão.

Fabio Oshiro, cirurgião plástico da clínica JK Estética Avançada, foi o responsável pela transformação de Karoline. Após análise das queixas da influenciadora, foram realizadas as cirurgias de mastopexia com troca dos implantes de silicone, para correção da queda dos seios, lipo LAD (lipoescultura em alta definição), para remoção das gorduras localizadas no abdome, dorso, flancos, laterais do tórax, braços e pernas, e lipoexertia.

O especialista conta que os seios da paciente apresentavam queda, deslocamento lateral dos implantes (que estavam acima do músculo), rippling (ondulações visíveis no polo superior) e aréolas grandes e com cicatrizes alargadas da cirurgia anterior, que havia sido feita em outro local. “Os implantes foram removidos e colocados novos, que ficaram em sua maior porção abaixo do músculo (técnica dual plane); ascendemos os sulcos submamários e os fixamos (técnica de sutiã interno). Também removemos o excesso de pele e tecido gorduroso, reduzimos e reposicionamos as aréolas”, detalha.

No resto do corpo, a lipo LAD foi aliada à lipoenxertia nos músculos reto abdominais, oblíquos e longuíssimos do dorso (guiada por ultrassom intraoperatório), e nas depressões trocantéricas ao redor dos glúteos. “A finalidade é obter um contorno corporal mais harmonioso e com definição atlética moderada”, explica o cirurgião plástico da clínica JK Estética Avançada.

Para melhor resultado e segurança, os procedimentos foram realizados com tecnologias de ponta; Fabio lista: Vaser (dispositivo ultrassônico para emulsificação da gordura e quebra das fibroses da lipoaspiração anterior) e Jato de Plasma, para melhorar a retração da pele.

“É importante frisar que, em algumas pacientes, a tecnologia para retração de pele não será suficiente para o controle da flacidez, sendo indicados procedimentos complementares ou até mesmo a remoção de pele”, esclarece o médico.

Todo o processo de Karoline Lima, do pré-operatório ao retorno da anestesia, levou em torno de 10 horas. Após a cirurgia, a influenciadora precisou ficar internada dois dias para a devida recuperação assistida.

Os resultados definitivos dos procedimentos aparecem a partir de seis meses. Para isso, além de procurar profissionais experientes e de confiança, é importante seguir todas as orientações. No caso de Karoline, as recomendações de Fábio foram as seguintes:

Dormir de barriga para cima no primeiro mês;

Evitar levantar os braços acima da linha dos ombros nos primeiros 15 dias;

Evitar carregar peso maior que dois quilos nos primeiros dois meses;

Manter as meias elásticas por duas semanas;

Aplicar as injeções de anticoagulante (prevenção de trombose venosa profunda), bem como os medicamentos prescritos;

Manter o controle do débito dos drenos (que foram removidos após a primeira semana);

Manter as cintas elásticas, sutiã e placas até a liberação;

Realizar drenagens linfáticas com equipe especializada;

Realizar sessões de oxigenoterapia hiperbárica profilática na primeira semana;

Realizar os curativos conforme orientação;

Evitar alimentos inflamatórios e bebidas alcoólicas no primeiro mês;

Alimentar-se e hidratar-se bem.

“A primeira semana é a ‘semana do arrependimento’. Há uma série de limitações por conta dos drenos, curativos, dores, inchaços, seroma (líquido formado e coletado nos drenos). Também é comum a ocorrência de sintomas de queda de pressão ao se levantar (hipotensão postural), por conta da desidratação e perda de sangue. Outro sintoma frequente é a constipação, tanto pelos medicamentos quanto pelo fato de não estar deambulando muito”, informa Fabio.

Grandes aliadas ao processo de perda de gordura e definição, as cirurgias plásticas só podem ser realizadas em pacientes saudáveis, após a realização de exames e avaliação médica individual.

Para manter resultados, as pacientes devem cultivar hábitos saudáveis. “Atividades físicas e alimentação regrada são fundamentais. Caso engorde e emagreça, a pele sofrerá o chamado ‘efeito sanfona’, destruindo as fibras elásticas e perdendo os resultados. Mas os efeitos do tempo e da ação da gravidade na pele são implacáveis e afetarão a todos nós”, conclui o cirurgião plástico.

