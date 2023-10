Cirurgião plástico analisa procedimentos que Rico Melquiades fez no rosto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/10/2023 - 18:54 Para compartilhar:

No domingo, 29, o campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades, de 31 anos, mostrou para os seus seguidores nas redes sociais o antes e depois das cirurgias que fez no rosto. Segundo o influenciador, a decisão de fazer os procedimentos estéticos foi por conta da quantidade de comentários negativos que recebia sobre sua aparência.

“Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado pra vocês”, escreveu Rico em seu perfil no Instagram.

A IstoÉ Gente conversou com o Dr. Rodrigo Mangaravite, que é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de cirurgia plástica, que fez uma análise sobre as cirurgias que Rico Melquiades fez no rosto. Confira!

“Acho que o procedimento que ele realizou foi bem-sucedido, e pelo que entendi ele está feliz com o resultado. A causa da sobrancelha do Rico estar mais elevada, que tira aquele olhar triste, o nariz apesar fenólico tempo a do inchaço, parece mais definido, e o rosto está com um contorno da mandíbula mais definido”, começa o profissional.

“A cirurgia plástica visa corrigir detalhes e não mudar radicalmente o rosto ou corpo do paciente. É também muito importante alinhar as expectativas com o paciente, e ser bem realista quanto ao resultado que pode ser obtido com os procedimentos”, finaliza o Dr. Rodrigo Mangaravite.

Veja a foto do antes e depois de Rico:

