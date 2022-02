Cirurgia plástica de R$ 17 mil dá errado e deixa ex-miss russa sem sorrir ou fechar os olhos

Yulia Tarasevich tem 43 anos e foi vice-campeã do concurso de beleza Mrs Russia-International em 2019, mas sua vida mudou após decidir passar por uma cirurgia estética. Apesar da beleza, a modelo queria fazer alguns retoques para amenizar os efeitos do envelhecimento no rosto, mas o procedimento de mais de R$ 17 mil não deu certo.

A mini lipoaspiração, lifting facial e uma correção nas pálpebras, conhecida como blefaroplastia, deixaram Yulia sem conseguir sorrir ou fechar os olhos. “Eu só queria corrigir algumas nuances causadas pelo envelhecimento. Mas, infelizmente, perdi minha saúde”, contou ela ao Daily Mail. “Meus olhos não fecham e não consigo sorrir. Não consigo levantar o lábio superior e uma parte do meu rosto não funciona”, completa.

Ela chegou a desembolsar cerca de R$ 115 mil para consertar os erros, mas os novos procedimentos não deram tanto resultado assim. Yulia chegou a fazer uma queixa criminal contra dois médicos envolvidos na primeira cirurgia, mas eles alegaram que o fracasso das intervenções só aconteceu por um defeito genético raro da paciente.

“Fui tranquilamente para a operação, em primeiro lugar, porque todos os meus exames estavam em ordem. Segundo, porque eu fiz plástica antes disso, fiz rinoplastia e deu tudo certo para mim, sem nenhuma anormalidade genética. Os médicos que desfiguraram meu rosto se livraram de toda a responsabilidade”, finalizou Yulia.

