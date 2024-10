Cirurgia na boca, semelhança com o pai e herdeira milionária: o primeiro ano de Mavie, filha de Neymar

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/10/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Parabéns! Neste domingo, 6, é aniversário de 1 ano de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi. A influenciadora prestou uma linda homenagem à herdeira ao compartilhar um belo ensaio da menina nas redes sociais, na manhã de hoje. Biancardi também abriu o baú de recordações e compartilhou momentos especiais ao lado da filha.

Devido ao atacante estar jogando pelo Al-Hilal, a família e amigos próximos foram até a Arábia Saudita para passar o aniversário de Mavie no luxuoso resort The Red Sea Project. A criança terá duas celebrações: uma na Arábia e outra no Brasil.

Problema na boca, semelhança com o pai e milionária. O portal IstoÉ Gente faz uma retrospectiva do primeiro aninho de Mavie.

Nascimento

No dia 6 de outubro de 2023, nasceu Mavie, a primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi. Na ocasião, o jogador recebeu uma liberação do clube Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde atua, para vir ao Brasil conhecer a herdeira.

Bruna Biancardi deu à luz Mavie em São Paulo, durante a madrugada. A bebê nasceu à 0h21, em um parto cesáreo, no qual tudo correu bem.

O clone do pai

Diferente dos irmãos Davi, de 12 anos, filho de Neymar com Carol Dantas, e Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly, que nasceu no começo do mês de julho, Mavie é a que mais se parece com o atacante.

Sempre que Neymar compartilha uma foto de Mavie em suas redes sociais, ele recebe uma chuva de comentários e manifestações dos seguidores e fãs dizendo que a menina é sua cópia.

Sucesso nas redes sociais

Sempre sorrindo, Mavie esbanja fofura e faz muito sucesso com os internautas ao aparecer em fotos ou vídeos nas redes sociais.

Problema na boca

Alguns internautas questionarams um possível problema de saúde em Mavie, que sempre aparece com a língua para fora. Os comentários sobre a criança foram feitos em páginas de fãs dedicadas a Bruna Biancardi no Instagram.

Os usuários apontaram que Mavie teria um problema na boca: “Ela está sempre com a línguinha pra fora, isso não pode ser normal”, disse uma seguidora. “Toda vez essa criança com a língua de fora, alguma coisa tem”, reagiu outra.

Cirurgia de Mavie

Em abril deste ano, aos seis meses de vida, Mavie precisou ser submetida a uma pequena intervenção cirúrgica. Por meio dos Stories do Instagram, Bruna Biancardi contou que a filha passou por uma cirurgia no freio da língua e tranquilizou os fãs ao dizer que foi um procedimento normal, já que muitas crianças passam pelo mesmo tipo de procedimento.

“Estou vendo que saiu em alguns lugares o procedimento que a Mavie fez do freio da língua. Uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Quando nascem, depois de umas horinhas, vê que tem o freio da língua, a linguinha presa e já fazem”, explicou a influenciadora na ocasião.

“Eu ia comentar sobre isso, chamar profissionais que estão envolvidos para informar vocês do que se trata. Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Queria contar mais para frente, quando passasse, mas não vou fazer isso. Estou cansada desses abutres da internet. Mais um assunto que não vou falar aqui, mas queria falar que é uma coisa normal”, completou Bruna, que ainda garantiu que está tudo bem com Mavie.

Frenectomia

Na época, a nossa reportagem conversou com o Dr. Fernão Bevilacqua, otorrinolaringologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo (HAS) e membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, que explica o caso de Mavie. Confira!

“Algumas crianças podem nascer com uma condição que é um aumento do tecido desse ligamento que segura a língua no assoalho da boca, que a gente chama de anquiloglossia. É uma condição de você prender a língua no assoalho da boca. A língua é essencial para que leve o alimento para cima e para trás, podendo direcionar o alimento para a região do esôfago e também para a fala. Então, a gente usa o movimento de ponta de língua e dorso de língua para cima e para trás e para os lados, para que a gente possa falar, algumas questões fonéticas e para se alimentar também”, começa o profissional.

Essa condição pode causar problemas para a criança?

Quando o bebê nasce e esse ligamento tá encurtado, tá segurando, pode trazer prejuízo para a criança, tanto na alimentação e, alguns casos, na sucção da mama, da hora que ele vai pegar para mamar, ele tem dificuldade de fazer esse movimento, não consegue retirar o leite materno ou na própria mamadeira e alguns casos, também, pode atrapalhar na fala.

Como é esse procedimento?

É indicado fazer uma simples cirurgia reparatória que é um procedimento rápido, seguro, mas que normalmente a gente faz em um ambiente hospitalar, que é fazer uma secção nesse ligamento, conseguindo dar mais mobilidade para a língua. Geralmente ele pode sangrar muito pouco, mas pode ter o risco de sangramento e é um procedimento muito rápido, muito comum e muito seguro também.

O paciente praticamente tem alta no mesmo dia, alguns casos a gente faz com a anestesia geral, outros casos pode ser só com anestesia tópica mesmo, então depende de quanto que a gente vai seccionar desse ligamento e de forma geral o paciente praticamente não sente muita dor, não tem muitos problemas de pós-operatório, o maior risco aí é o sangramento e uma infecção secundária, mas não costuma causar muitos problemas futuros. É procedimento simples, rápido e que tem indicação logo que nasce, percebeu que tem aquele freio e a criança está com dificuldade de mamar, a gente já faz o procedimento.

Pode indicar esse procedimento para ajudar junto com a fonoterapia?

Sim. Só o procedimento resolve? Não. Então crianças com alteração de fala, que tenha prejudicado alguma coisa, precisa fazer fonoterapia e esse é um procedimento adjuvante. Ele por si só não resolve. Troca de fonemas só fazendo a frenectomia lingual. Tem também a frenectomia labial. Em alguns casos mais difíceis, com menos indicação, e muito mais complexo, você pode tentar fazer, principalmente para pacientes que tem uma gengiva mais alongada, uma questão até de estética, o pessoal acaba fazendo. Mas, nesse caso específico, que pode trazer um prejuízo para o paciente, de fato, a franulectomia lingual.

Herdeira milionária

Com apenas 1 aninho, Mavie e seus irmãos, Davi e Helena, são herdeiros de uma fortuna milionária. De acordo com a Forbes, Neymar tem um faturamento mensal de R$ 23 milhões, proveniente de salários, negócios e publicidade. Sua fortuna é estimada em R$ 4,8 bilhões.

Atualmente, Neymar recebe do time Al-Hilal um salário de cerca de R$ 40 milhões por mês, o que equivale, em média, a aproximadamente R$ 55 mil por hora.