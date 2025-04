Cirurgia em Bolsonaro é concluída após 12 horas

Ex-presidente foi submetido a procedimento para desobstruir o intestino e reconstruir a parede abdominal. Segundo hospital, Bolsonaro apresenta quadro estável clinicamente.Após ser submetido a um procedimento cirúrgico de 12 horas para desobstruir o intestino e reconstruir a parede abdominal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa bem e já foi transferido para um quarto no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi divulgada neste domingo (13/04) pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em suas redes sociais.

Segundo boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. No momento, Bolsonaro encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva, estável clinicamente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções."

Desde sexta-feira, Bolsonaro enfrentava um quadro permanente de obstrução intestinal, sem apresentar melhora mesmo após tratamento medicamentoso.

Ele passou então por um procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal, informou a equipe médica.

A laparatomia é um procedimento que exige uma incisão no abdômen para acesso ao intestino. No caso de Bolsonaro, foi necessária a retirada de "aderências" que impedem a digestão.

Em texto publicado nas redes sociais antes da operação, Bolsonaro afirmou que seu médico, Cláudio Biolini, considera este o "quadro mais grave" desde o atentado que sofreu em 2018. "Estou estável, em recuperação, e mais uma vez cercado por profissionais competentes", escreveu.

Uma coletiva de imprensa sobre o estado de saúde do ex-presidente será realizada nesta segunda-feira, às 9h, no Auditório do Hospital DF Star.

Ex-presidente foi hospitalizado às pressas

O ex-presidente sentiu fortes dores abdominais na manhã de sexta-feira (11/04) durante um evento político no Rio Grande do Norte. Ele foi internado às pressas em uma unidade pública de saúde no município de Santa Cruz.

Após ser medicado, Bolsonaro foi levado em um helicóptero da Polícia Militar a um hospital particular em Natal.

O vereador Carlos Bolsonaro , filho do ex-presidente, informou nas redes sociais que seu pai sentia dores desde a madrugada, mas foi piorando quando iniciou compromissos políticos no município. Ele estava na região como parte de uma agenda do Partido Liberal para fortalecer a presença da sigla no Nordeste.

Em Natal, o ex-presidente foi submetido a exames e permaneceu lúcido, com estado de saúde estável.

Ainda na sexta-feira, o médico que o atendeu, Luiz Roberto Fonseca, afirmou que Bolsonaro foi admitido com inchaço e dor abdominal e submetido a um tratamento antibacteriano.

No final da tarde, o ex-presidente publicou nas redes sociais uma foto em que aparece acamado no hospital. Ele disse que estava sem febre e com boa evolução clínica.

"A causa foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018", escreveu.

No sábado, o ex-presidente optou por continuar o tratamento em Brasília.

"Por‬‭ decisão‬‭ pessoal‬‭ do‬‭ senhor‬‭ ex-presidente,‬‭ em‬‭ conjunto‬‭ com‬‭ sua‬ família,‬‭ e‬‭ visando‬‭ dar‬‭ continuidade‬‭ ao‬‭ tratamento‬‭ com‬‭ o‬‭ suporte‬‭ e‬‭ proximidade‬ de‬‭ seus‬‭ entes‬‭ queridos,‬‭ está‬‭ programada‬‭ para‬‭ o‬‭ decorrer‬‭ do‬‭ dia‬‭ de‬‭ hoje‬‭ sua‬ transferência para a cidade de Brasília/DF", disse o boletim assinado pelo diretor técnico do hospital Rio Grande, Luiz Roberto Leite Fonseca.

Cirurgias frequentes

Desde o atentado de 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias abdominais. Em 2019, precisou de intervenção cirúrgica para reconstruir o intestino e corrigir lesões no fígado. Entre 2021 e 2022, precisou corrigir aderências intestinais e tratar uma obstrução intestinal. No ano seguinte, passou por uma nova operação para corrigir uma hérnia de hiato.

Agenda política

O PL divulgou uma nota oficial pedindo orações pela recuperação do ex-presidente. Segundo o partido, a agenda de Bolsonaro foi cancelada para que ele se recupere.

Apesar de estar inelegível às eleições presidenciais de 2026, o ex-presidente vem se mobilizando politicamente. O objetivo do projeto Rota 22, que se iniciava hoje com a presença de Bolsonaro, era visitar municípios que receberam obras de sua gestão à frente do governo federal. No Rio Grande do Norte, ele também estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL).

gq (ots)