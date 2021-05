Cirurgia de Gatito é realizada com sucesso; goleiro do Botafogo foi submetido a artroscopia Agora, o jogador seguirá os protocolos de recuperação pós-cirúrgico e depois iniciará tratamento de fisioterapia

O Botafogo informou que a cirurgia de Gatito Fernández foi um sucesso. O goleiro foi submetido a uma artroscopia no joelho direito na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, para reparar a lesão de cartilagem no local. Agora, o jogador seguirá os protocolos de recuperação pós-cirúrgico e depois iniciará tratamento de fisioterapia. O clube não divulgou uma estimativa de retorno de Gatito aos gramados.

No último domingo, o Botafogo havia informado que Gatito seria submetido a artroscopia para uma averiguação mais ampla do seu quadro. Inicialmente, o goleiro tinha sido diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. No entanto, como o jogador relatou novas dores, os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro decidiram realizar o processo de forma imediata.

O último jogo do goleiro paraguaio com a camisa do Botafogo aconteceu no dia 23 de setembro de 2020. Na ocasião, o Alvinegro empatou sem gols com o Vasco e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil daquela temporada. O problema físico foi intensificado quando o goleiro entrou em campo pela Seleção Paraguaia.

VEJA A NOTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO CLUBE

O goleiro Gatito Fernández foi submetido a artroscopia no joelho direito na manhã desta sexta-feira, em São Paulo. A cirurgia, que reparou lesão de cartilagem, foi realizada com sucesso e confirmou o diagnóstico esperado pelo clube.

O procedimento, realizado pelo Dr. Carlos Frutus, médico externo que acompanha o caso, foi acompanhado de perto pelo Dr. Gustavo Dutra e pelo Fisioterapeuta Flavio Meirelles, ambos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.

Gatito seguirá os protocolos de recuperação pós-cirúrgico e depois iniciará tratamento de fisioterapia.

