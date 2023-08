Cirurgia bariátrica: entenda o procedimento realizado por Jojo Todynho

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 09/08/2023 - 10:17 Compartilhe

Jojo Todynho se submeteu à cirurgia bariátrica para ajudar em seu processo de emagrecimento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), só em 2018 o procedimento foi realizado 63.969 vezes no Brasil, número 4,38% maior que o ano anterior. Contudo, apesar de ser uma alternativa tentadora quando o assunto é perda de peso, o procedimento requer atenção pré e pós-operatório.

O método, segundo Fábio Miranda, médico pós-graduado em cirurgia geral e endoscopia digestiva, consiste em alterar a forma original do estômago, reduzindo a capacidade de receber alimentos e dificultando a absorção de um número elevado de calorias, além de contribuir para a produção do hormônio da saciedade. “Uma pessoa não operada é capaz de consumir entre 1 litro e 1,5 litro de alimento. Já os pacientes bariátricos têm capacidade para 25ml a 200ml apenas”, detalha.

Para a realização do procedimento existem duas técnicas altamente eficazes: Sleeve e Bypass, sendo a segunda a mais realizada no Brasil atualmente. “Ambas consistem em retirar parte do estômago. A grande diferença entre elas é que na Bypass o paciente também tem o intestino alterado, para reconectá-lo a parte do estômago que ainda está funcional”, detalha Fábio.

Vale destacar que, em alguns casos, a cirurgia bariátrica tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem é candidato à cirurgia bariátrica

O primeiro passo é saber quem é candidato à cirurgia bariátrica. Fábio explica que o paciente só deve recorrer ao procedimento após uma mudança no estilo de vida e prática de tentativas menos invasivas (dieta, atividade física, medicamentos sob prescrição médica, balões intragástricos e endossutura gástrica). Quando não se obtêm o resultado desejado com tais alternativas, em casos de obesidade classe 3 (IMC > 40kg/m2) e classe 2 (IMC > 35 kg/m2), associadas ou não a outras doenças, a intervenção cirúrgica pode ser indicada.

O médico destaca, ainda, que mesmo em casos de pacientes que vão se submeter à cirurgia, os hábitos saudáveis também são benéficos, pois auxiliam na constância de resultados, essencial no pós-cirúrgico. “Uma vez que você muda sua mentalidade, 50% do caminho já está traçado”, justifica o especialista.

O que saber antes de fazer uma cirurgia bariátrica

Como qualquer procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica requer atenção. Por isso, seguir as orientações da equipe multidisciplinar, desde a realização de diferentes exames a dieta, é imprescindível para um resultado efetivo e seguro.

O cirurgião bariátrico Carlos Saboya reforça que a atenção ao período que antecede a cirurgia é fundamental. “Sobretudo, porque os pacientes com obesidade apresentam inúmeras doenças associadas, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, apneia/hipopneia do sono, colesterol e triglicérides elevados, assim como esteatose hepática, dentre outros”, pontua.

O médico ressalta que “todos aqueles que optarem por fazer uma cirurgia bariátrica devem estar conscientes de que o procedimento não cura esta grave doença”. “Há uma longa jornada que se inicia no momento que a cirurgia acaba. Mudanças no estilo de vida e acompanhamento permanente com a equipe multidisciplinar devem estar presentes ao longo de todo processo”, informa.

Cuidados pós-bariátrica

O período de pós-operatório também deve ser cercado de cuidados, que incluem recuperação da anestesia, fisioterapia para mobilização precoce do paciente e reintrodução de uma dieta especial adequada ao procedimento realizado.

“Outro ponto importante é a reposição das vitaminas, minerais e proteínas, visto que as alterações anatômicas geradas pelas cirurgias, podem levar a deficiências de macro e micronutrientes”, diz Carlos.

Também é recomendado que o paciente mantenha o acompanhamento psicólogo e/ou psiquiátrico, para se adaptar mais facilmente com os resultados, que incluem perda de peso mais rápida, nova silhueta, novas situações de vida no âmbito familiar, profissional e afetivo.

Por fim, o profissional reforça que manter o novo estilo de vida também é necessário, especialmente a prática de atividade física regular.

