Cirurgia às pressas de Lula repercute na imprensa internacional

A imprensa internacional repercutiu nesta terça-feira, 10, a cirurgia às pressas a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido para a drenagem de um hematoma, após sentir fortes dores de cabeça.

O procedimento cirúrgico foi usado foi a trepanação, que consiste em uma pequena perfuração no cérebro para aliviar inchaços, hematomas e lesões na região. O mandatário encontra-se internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e está estável, consciente, se alimentando e comunicando, segundo a equipe médica.

Confira a reação dos veículos ao redor do mundo:

O jornal estadunidense “The New York Times” informou que Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência após hemorragia no crânio.

O britânico “Financial Times” afirmou em sua reportagem que o presidente está sob cuidados intensivos depois da cirurgia e se recupera “bem”.

Além disso, disse que o procedimento “ocorre em um momento desafiador para sua presidência, após ele retornar ao poder para um terceiro mandato no ano passado, com a promessa de aumentar os gastos com bem-estar social e expandir o papel do estado”.

O tabloide britânico “The Guardian” colocou em sua manchete que Lula está se recuperando na UTI depois da cirurgia, que ocorreu sem “complicações”.

O francês “Le Monde” repercutiu o ocorrido e destacou que teve relação com a queda que o presidente sofreu em outubro deste ano no Palácio da Alvorada.

O jornal argentino “La Nacion” disse que Lula foi operado de forma emergencial e que seu estado de saúde é estável.

“‘[Lula] Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi realizada uma craniotomia para drenar o hematoma’, acrescentou o comunicado. Uma intervenção desse tipo consiste em remover temporariamente parte do osso do crânio para acessar o cérebro”, afirmou o veículo.