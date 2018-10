Ciro sinaliza apoio a Haddad:’Luto contra o fascismo’

SÃO PAULO, 07 OUT (ANSA) – Terceiro colocado nas eleições presidenciais, Ciro Gomes (PDT) sinalizou apoio a Fernando Haddad (PT) no segundo turno, apesar de ainda não ter confirmado oficialmente.

Segundo o ex-ministro, ele primeiro comemorará as vitórias de Camilo Santana na disputa pelo governo do Ceará e de seu irmão, Cid Gomes, eleito senador, e se encontrará com o presidente do partido, Carlos Lupi, para formalizar o apoio.

“Vamos ‘tomar uma’ para espraiar o sangue. Mas uma coisa posso adiantar: minha história de vida é de defesa da democracia e de luta contra o fascismo”, declarou Ciro. “Estou cheio de gratidão pelos milhões de brasileiros que aceitaram minha mensagem”, disse. (ANSA)