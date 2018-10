Ciro Nogueira e Marcelo Castro são eleitos senadores pelo Piauí

O candidato Ciro Nogueira (PP) venceu a disputa para o Senado, pelo Piauí, com 29,75% dos votos válidos até o momento. Marcelo Castro (MDB) ficou em segundo lugar e também garantiu vaga, com 26,84% dos votos válidos até o momento.

Até agora, foram apurados 94,15% das urnas. Os votos brancos somam 13,08% e os nulos, 32,99%. A abstenção está em 15,78%.

Ciro Nogueira Lima Filho é piauiense de Teresina. Tem 49 anos (faz 50 em 21/11). Filiado ao PP, concorreu pela coligação “A Vitória com a Força do Povo “, reunindo outras oito legendas. É empresário e graduado em Direito. Deputado Federal, elegeu-se à Câmara pelo então PFL em 1994, com 26 anos, e foi reeleito em 1998 e 2002. Em 2006, já filiado ao PP, conquistou o seu quarto mandato parlamentar. Em 2010, foi eleito ao senado com 695 mil votos. É o atual presidente do Partido Progressista (PP).

Marcelo Costa e Castro é natural de São Raimundo Nonato (PI) e tem 68 anos. É filiado ao MDB, e nestas eleições concorre ao Senado com o apoio da coligação que reúne outros oito partidos. É formado em medicina, com doutorado em psiquiatria. Em 1982, elege-se deputado estadual, reelegendo-se em 1986 e 1990. Atualmente, é deputado federal pelo Piauí, cargo que ocupa desde 1999. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff.