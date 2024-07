Ciro Gomes faz alianças com bolsonaristas e aumenta o tom contra o PT

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 11:08 Para compartilhar:

Ciro Gomes mostrou suas alianças com bolsonaristas neste fim de semana e também aumentou o tom contra o PT.

O ex-governador do Ceará apareceu em uma das convenções da direita ao lado do pré-candidato à prefeitura de Crato (CE) Dr. Aloísio (União Brasil).

Nas redes sociais de Aloísio, Ciro afirma que o Ceará tem uma ditadura em construção.

“O Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo. Há uma ditadura tentando ser construída, tirando inclusive do povo o direito de escolher suas alternativas. A violência política acontece em Juazeiro, a violência política já matou gente em Crato, a violência política tirou candidatos que podiam ser candidatos e não podem mais ser. Tudo armado para que o novo ditador do Ceará não tenha sequer contrastes. Eu sei que o Cariri vai se levantar e mais uma vez vai salvar o Ceará.”

Sem citar nomes, Ciro fala em ‘nova ditadura’ e ‘ditador’ no Ceará. Atualmente, o Partido dos Trabalhadores está no poder do estado com Elmano de Feitas. Vale lembrar que, em 2022, PDT e PT romperam uma aliança de 15 anos no Ceará.

Ciro, recentemente, também tem feito críticas ao ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e o chama de traidor.

Juazeiro do Norte

Em Juazeiro do Norte (CE), Ciro deu mais uma mostra de sua aliança com a direita. Desta vez, ele entrou em um evento com Carmelo Neto, presidente do PL no Ceará.

No local ocorreu a convenção dos partidos Podemos, Progressistas, União Brasil, PDT, PL, Novo, PSDB, Cidadania e DC.

Corone apoiando o Carmelo Neto, um bolzonarista cearense da pior espécie,prova o que a gente SEMPRE SOUBE⬇️ pic.twitter.com/uxJ2JXsYLz — Senhora RIVOTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) July 21, 2024

Em trechos divulgados nas redes sociais, Ciro exaltou o que fez pelo estado.

💣💣💣CIRO GOMES SE ALIOU AO ANTIGO ADVERSÁRIO, CAPITÃO WAGNER, DO UNIÃO BRASIL E DEPUTADO CARMELO NETO, DO PL DE BOLSONARO, NO APOIO ÀS CANDIDATURAS DE ALOÍSIO BRASIL,CRATO, e GLÊDSON BEZERRA, EM JUAZEIRO.

A determinação de Ciro é enfrentar a força do ministro Camilo no Cariri. pic.twitter.com/ayIuaJe4pf — Donizete Arruda (@donizetearruda7) July 20, 2024

Em Juazeiro do Norte, o ex-governador do Ceará vai apoiar Glêdson Bezerra (Podemos).