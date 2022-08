Ciro Gomes diz que 2022 será quarta e última tentativa à Presidência da República

Da Redação 16/08/2022 - 1:58 Compartilhe

Candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT) participou do programa ‘Roda Viva’ nesta segunda-feira (15). Postulante ao cargo pela quarta vez na carreira política, ele respondeu se vai tentar novamente o posto no futuro, caso não seja eleito.

“A minha candidatura está posta porque é necessária. É a única alternativa de mudança do modelo econômico e de governança politica. É a quarta e última vez que eu vou competir, se eu for eleito, vou abrir mão da reeleição. Se eu não for eleito, eu terei dado minha contribuição”, afirmou.

Advogado e professor universitário, Ciro começou a carreira política nos anos 1980, sendo duas vezes deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, deputado federal, além de ministro em duas ocasiões.

“Eu não estou na luta política para ficar de mimimi. Em um país onde todo mundo é ladrão e incompetente, ser chamado de destemperado está de bom tamanho. Mas eu não sou. Eu era o garoto prodígio da política brasileira, de repente, eu passei a ser destemperado. Eu tenho uma história interessante. Eu incomodo porque sou livre”, declarou Gomes.

Apesar de ter fama política e estar concorrendo à Presidência pela quarta vez, Ciro Gomes segue apenas em terceiro lugar nas intenções de voto, com 6%, segundo a Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira. O pedetista está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 44%, e do presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 32%.