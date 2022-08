Ciro Gomes discute com jornalista durante entrevista: “Me deixe terminar”

Da Redação 16/08/2022 - 2:54 Compartilhe

O candidato Ciro Gomes (PDT) participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (15). O presidenciável abordou diversos temas e ainda conseguiu discutir com os jornalistas presentes na entrevista, especialmente com a mediadora Vera Magalhães.

Em certo momento do programa, Ciro e Vera discutiram de maneira mais intensa porque o candidato não queria ser interrompido nas respostas, mas a jornalista afirmou que a situação pedia o ato.

Ciro estava em uma longa resposta quando Vera tentou interromper em três oportunidades até irritar o presidenciável. “Por que isso, meu Deus? Me deixe terminar”, esbravejou o candidato do PDT.

“Candidato, eu preciso lhe interromper porque senão vira discurso e é uma entrevista”, retrucou a jornalista. O ex-ministro, então, rebateu: “Por que essa hostilidade?”. Vera Magalhães, por fim, respondeu mais uma vez: “O senhor foi hostil comigo, eu tentei lhe interromper duas vezes e o senhor não permitiu. É uma entrevista, só temos duas horas”.

A participação de Ciro Gomes no Roda Viva aconteceu poucas horas depois do resultado da pesquisa Ipec, que o colocou novamente na terceira posição, com apenas 6% dos votos, atrás dos adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).