Ciro Gomes descarta apoio a Lula em eventual segundo turno contra Bolsonaro: “Não é viável”

Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência, declarou que aceitaria o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas próximas eleições, mas descartou retribuir a gentileza.







Em entrevista à emissora GloboNews, no programa ‘Central das Eleições’, Ciro voltou a atacar o ex-presidente Lula e o culpou pela “tragédia que está acontecendo” no Brasil.

“Se eu for para o segundo turno com o Bolsonaro, claro que eu quero o apoio do Lula. O contrário, não é mais viável. Como eu dizendo que eles são corruptos, incompetentes, vou subir no palanque com eles? Passa a ser cumplicidade”, afirmou.

Em 2018, Ciro Gomes não atingiu o segundo turno e não declarou apoio a Fernando Haddad, então candidato do PT, que acabou derrotado por Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

Atualmente, o político do PDT ocupa a terceira posição na maior parte das pesquisas de intenção de votos, mas muito atrás de Lula e Bolsonaro.