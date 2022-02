Ciro Gomes cria paródia do ‘BBB’ para discutir disputa eleitoral nas redes sociais

Ciro Gomes (PDT) decidiu embarcar na popularidade do “Big Brother Brasil” e decidiu fazer uma paródia em sua pré-campanha à Presidência da República em suas redes sociais com referências ao reality show da TV Globo.

Nesta quinta-feira (3), mesmo dia em que foi realizada a prova do líder no programa, Ciro compartilhou em suas redes sociais um pequeno vídeo com referências ao “BBB” relacionando-as a figuras políticas como os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, e Michel Temer (MDB), além do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

“HOJE TEM PROVA DO LÍDER: Lula não vetou Dilma na prova e ela colocou o país na xepa. Temer usurpou o quarto e todos perderam direitos e estalecas. Aí veio Bolsonaro e indicou os brasileiros pro castigo do monstro. Agora tá todo mundo no paredão! O Brasil tá vendo ! Sinal de mão fechada #BBBDoCirão”, diz a legenda.

O veto citado por Ciro faz referência ao impedimento que o líder da semana pode dar a outro participante de realizar a prova de liderança. Já a Xepa, é o grupo de brothers e sisters que recebe menos comida e outras regalias na cozinha do reality.

Estaleca é o nome dado à moeda fictícia do jogo, com a qual os participantes pagam pela comida da semana. Castigo do monstro é uma punição que alguns participantes recebem do vencedor da Prova do Anjo, na qual precisam realizar alguma atividade fantasiado até o programa de domingo.

O Paredão é como é conhecida a formação que define quais serão os participantes que disputam o voto do público semanalmente, correndo o risco de serem eliminados do jogo. Já o termo “O Brasil tá vendo” faz referência a um quadro do programa.

