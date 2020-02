Ciro Gomes ataca Jair Bolsonaro: “Vou te enfrentar, presidente canalha”

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (28) que o presidente Jair Bolsonaro mente e ataca as instituições democráticas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o atual vice-presidente do PDT prometeu que vai enfrentar Bolsonaro e quem tentar “atacar a Constituição brasileira”.

“Ele é um camarada que simplesmente não sabe o que fazer com o gravíssimo problema que ele herdou do Brasil. E que, equivocado, está transformando essa crise que ele recebeu numa verdadeira ameaça à integridade nacional brasileira”, afirmou Ciro.

O ex-candidato à Presidência na última eleição acusou Bolsonaro de “excitar a população brasileira contra as instituições democráticas”, referindo-se a notícia de que o presidente teria compartilhado vídeos conclamando seus apoiadores a fazer uma manifestação contra o Congresso no próximo dia 15.

“Portanto, por conta desses dois fatos, a escalada da violência nazi-fascista das milícias que chegaram a dar dois tiros no peito do meu irmão, o senador Cid Gomes, e por essa declaração que procura excitar a população brasileira contra as instituições democráticas, que de alguma forma, com todos os seus defeitos, volto a dizer, ainda são refúgio por onde as liberdades públicas podem, devem e serão defendidas”, disse.

“Atenção, senhor Jair Messias Bolsonaro, canalha mor: as instituições brasileiras serão defendidas. Nem todo mundo tem compromisso com o ‘lulopetismo corrompido’. Eu sou limpo, tenho vida limpa, tenho coerência e vou te enfrentar, presidente canalha, sua família de canalhas e aqueles que, traindo a nação brasileira e seu juramento, vão atacar ou tentar atacar a constituição brasileira”, concluiu.