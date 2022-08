Cirinho Paz e Amor é lobo em pele de cordeiro, mas admitamos, um showman

Ricardo Kertzman 23/08/2022 - 22:01 Compartilhe

A diferença entre uma sabatina com bandidos, psicopatas e afins, toscos e ignorantes, cujo único saber é o populismo eleitoral embusteiro e um, digamos, demagogo verborrágico com conteúdo (falso ou verdadeiro, pouco importa) e cultura geral é gritante, e pôde ser vista, ao vivo e em cores, para todo o Brasil, nesta noite de terça-feira (23/8), durante o Jornal Nacional, na série de entrevistas com candidatos à Presidência da República.

A educação, os sorrisos e a simpatia de Ciro Gomes são mais falsos que nota de 3 reais, pois o Ciro verdadeiro é truculento, intolerante e extremamente agressivo, mas temos que reconhecer, o cara é um ‘showman’ e cumpriu à risca a tarefa de se vender como um político apaziguador, interessado na união do Brasil. Vídeos deste senhor, aos berros, ameaçando e partindo para a agressão física contra opositores temos às pencas.

O coroné voltou à carga com a velha e surrada cantilena cirista: renda mínima, taxação de grandes fortunas, plebiscito para isso, plebiscito para aquilo, mas ao menos inovou ao dizer que o regime de Maduro, na Venezuela, é abominável, já que, até outro dia, compara a democracia venezuelana (qual?) com a dos Estados Unidos. Ah! E cunhou um novo título para si mesmo: abolicionista em meio a escravagistas. É mole ou querem mais?

Bem, louco ou não, mentiroso ou não, o fato é que Ciro Gomes está muito acima, em termos gerais, de Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, e Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto. É inegável que estuda, que se dedica, que tem planos (factíveis ou não) e ideias (mirabolantes ou não) para o País. Só de colocar em um livro o que pensa e pretende, já o difere distintamente dos demais – sem contar na promessa de não-reeleição.

Ciro mandou bem! Eu não acredito em 2/3, ou mais, do que diz e promete. Amanhã, garanto que os sites irão mostrar as batatadas do boquirroto, mas é inegável que saiu maior do que entrou no JN. Até mandou um ‘aliciamento x aliança’, quando se referiu às negociações com o Congresso – muito bom!! Aliás, não poderia faltar, claro, prometeu uma ‘lei da ganância’, que, em tese, impediria alguém de pagar mais que o dobro da sua dívida.

Como, onde, por quê? Bem, o que importa? Para quem já prometeu limpar o CPF de 70 milhões de brasileiros, isso é fichinha. Quem não te conhece que te compre, Ciro Gomes! Eu o conheço desde os anos 1990, quando era jovem, acreditava em políticos e ficava maravilhado com sua verborragia fácil e sem conteúdo. Se eu fosse votar, e não vou, pois cansei de ser cúmplice, entre Bolsonaro e Lula, votaria em Ciro, e depois me mandaria para Paris, hehehe.