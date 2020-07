Cintura finíssima de Jojo Todynho faz fãs irem à loucura, confira

Jojo Todynho fez questão de quebrar a internet de seus fãs no Instagram nesta quarta-feira (29). Com um vestido justo preto, a funkeira exibiu suas belas curvas e surpreendeu os seguidores com uma cintura mega fina. Na legenda, uma reflexão: “Pessoas vem e vão, mas você fica. Trate-se bem!”, escreveu.

Os fãs não pouparam elogios. “Cinturinha”, disse uma. “Adorei esse look”, comentou outra.

Confira a foto da cantora:

Veja também