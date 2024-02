Cintia Dicker se pronuncia sobre rumores de crise no casamento e explica unfollow em Jade Picon

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/02/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Cintia Dicker decidiu explicar os motivos de ter dado unfollow em Jade Picon, colega de confinamento de seu marido, o surfista Pedro Scooby, no “BBB22” (TV Globo), após internautas perceberem que ela deixou de seguir a influenciadora no Instagram.

Nesta segunda-feira, 19, a modelo comentou o assunto e aproveitou para se pronunciar sobre a suposta crise no casamento.

“Quando a verdade é dita, não dá ‘likes’, né? O que dá ‘likes’ é falar que algo aconteceu com o Pedro, e por isso deixei de segui-la”, disse ela ao ser questionada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Uol.

Segundo contou a modelo, a decisão de dar unfollow na ex-BBB aconteceu porque ela quis fazer uma ‘limpeza’ em seu perfil, mantendo apenas as pessoas de seu convívio.

“Estou há três dias fazendo uma ‘limpa’ no meu Instagram. Vou seguir meus amigos, as pessoas próximas a mim. A Jade é amiga dele. Nunca fomos próximas, e simplesmente por isso parei de segui-la. Estou deixando de seguir várias pessoas. Simples assim”, afirmou ela.

Durante conversa com o colunista, a ruiva falou sobre rumores de crise no casamento e negou ser essa a razão de ter arquivado fotos com Scooby.

“Outra mentira! Eu nem sei arquivar fotos, gente. Por que não estaríamos mais juntos? Só porque eu deixei de seguir a Jade?”, declarou.

