Cintia Dicker mostra antes e depois de emagrecimento pós-gravidez; compare

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2023 - 17:43 Compartilhe

Casada com Pedro Scooby, Cintia Dicker deu à luz a primeira filha há nove meses. Durante a gestação, como toda mulher, a modelo passou por mudanças estéticas e ganhou alguns quilos. Nesta quinta-feira, 12, ela mostrou que passou por um processo de emagrecimento para voltar ao peso antes da gravidez.

No Instagram, a modelo compartilhou uma série de imagens de antes e depois, comparando o corpo pós-gravidez com sua atual estética. As imagens chamam atenção especialmente pela diferença abdominal de Cintia.

Para chegar ao resultado, Cintia contou com ajuda profissional. Na rede social, ela abriu uma live com seu personal trainer para falar sobre seu processo de emagrecimento pós-parto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias