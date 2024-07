Cintia Dicker manda suposta indireta para Piovani após atriz expor Scooby novamente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2024 - 9:10 Para compartilhar:

A modelo Cintia Dicker abriu sua caixa de perguntas no Instagram na noite desse sábado, 6, e enviou uma suposta indireta para Luana Piovani, que havia criticado Pedro Scooby novamente horas antes.

Em uma das perguntas, Dicker foi questionada sobre o que achava de quem usava as redes sociais para “lavar roupa suja” publicamente.

“Os meus problemas, amor, vocês não vão resolver. O de vocês, eu não vou poder resolver. Então liga pra quem pode resolver. E é isso. Agora vou deitar na minha caminha, porque os meus problemas eu vou cuidar daqui”, respondeu.

“Eu acho um desperdício. Aliás, acho que é engajamento. Amor, lavar roupa suja no Instagram dá engajamento, dá ‘like’, dá dinheiro para a pessoa que fica lavando roupa suja na internet. Vamos acordar”, concluiu.

A suposta indireta teria ocorrido após Luana Piovani reclamar nas redes sociais que Pedro Scooby, que é pai de três filhos com a atriz, teria aberto um perfil no Instagram para Dom, de 12 anos, o primogênito do ex-casal.