Cíntia Dicker faz suspense sobre nome do bebê: ‘Quando descobri que estava grávida, já falei o sexo’

Cíntia Dicker e Pedro Scooby estão curtindo as 19 semanas (cerca de 5 meses) de gravidez do bebê que está vindo. Nesta terça-feira (16), a modelo tirou um tempinho para conversar com seguidores que já estavam curiosos com o andamento da gestação.

Quando perguntaram quais foram os primeiros sinais da gravidez, ela contou que foram os seios inchados e doloridos. “Foi a partir disso que a gente desconfiou e foi na farmácia comprar o teste. Depois disso, era só sono e fome. Comia e dormia, comia e dormia”, lembrou.

Além disso, vários seguidores perguntaram sobre o nome e sexo do bebê. Ela respondeu que o casal já escolheu o nome. “Para falar a verdade, quando descobri que estava grávida, já falei o sexo. Tinha certeza do que seria. O que vocês acham que é?”, perguntou ela.