Cintia Dicker contém choro ao falar sobre Pedro Scooby ter ido ajudar vítimas das enchentes no RS

Cintia Dicker, 37 anos, não segurou a emoção ao falar sobre a viagem do marido, Pedro Scooby, 35, ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das chuvas e dos alagamentos que assolaram a região nos últimos dias. A modelo, que é natural de Campo Bom, no interior do estado, quase foi às lágrimas ao mencionar que sua família também está buscando formas de ajudar.

Enquanto o atleta seguia com um grupo de amigos para colaborar com os resgates, Cintia ficou no Rio de Janeiro com a filha, a pequena Aurora, de 1 ano e quatro meses.

“O Pedro está lá [no RS], com todos aqueles anjos maravilhosos, tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível para ajudar o Sul. Tem uma equipe linda e maravilhosa que está dando tudo para fazer o máximo possível para ajudar o máximo de pessoas”, disse ela em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, 6.

“Queria muito estar lá, minha família é de Campo Bom, todos ajudando e fazendo o que podem. Estou fazendo o que posso daqui”, completou Cintia.

Pedro Scooby viajou ao Rio Grande do Sul no último domingo, 5: “Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também”, contou ele, também nos Stories do Instagram.

Os surfistas partiram para o sul do país de carro e levam motos aquáticas entre os equipamentos.

“Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer”, disse ele.

De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil nesta segunda, 6, os eventos climáticos extremos já fizeram 83 vítimas fatais, além de deixarem 111 pessoas desaparecidas e outras 276 feridos.

Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado enfrentam problemas causados pela chuva. Já são 850 mil pessoas afetadas, sendo mais de 140 mil desalojadas.

É possível doar qualquer valor via Pix para a iniciativa SOS Rio Grande do Sul através da chave Pix 92.958.800/0001-38 (CNPJ).