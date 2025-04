Cintia Abravanel fala sobre impacto de Silvio Santos: ‘Resgatou o valor da família’

O The Noite com Danilo Gentili recebe uma convidada mais do que especial no programa desta segunda-feira, 28 de abril. Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos participou do programa para contar detalhes da “Caravana do Silvinho”, um projeto de arte urbana contemporânea que presta homenagem ao maior comunicador do Brasil e que promete mobilizar artistas de todo o país, além de também falar sobre o pai.

A “Caravana do Silvinho” é uma iniciativa idealizada por Cintia e suas irmãs. A ideia é que 45 esculturas com molde em isopor e produção em fibra de vidro sejam pintadas.

As obras serão expostas em locais públicos a partir de agosto, mês em que o SBT celebra aniversário: “É feito um chamamento público, as pessoas se inscrevem com suas propostas de trabalho. As obras vêm para uma curadoria, que elege as que irão para a exposição.”

A primeira peça já está nas mãos do artista Kobra. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 25 de maio neste link.

“O artista vai esculpir a obra no molde de isopor. Vai ter um desenho do Silvinho e, ali, o artista vai sugerir como quer pintar. Aí eles enviam para o projeto Caravana e iremos escolher 45 artistas que irão pintar as 45 esculturas”, explica Cintia, que decidiu não expor o seu Silvinho.

“Um já está com o Kobra. Quero convidar uns cinco artistas e ter 40. O meu é para ficar em casa, não para concorrer. Vai ter um que será mais famoso que o meu: quero que os 14 netos e quatro bisnetos pintem um”, completa.

Artista plástica e produtora cultural, Cintia revela que sua paixão pelas artes veio desde cedo, influenciada pela mãe: “Eu sempre desenhei. A arte sempre esteve presente na minha vida. Eu descobri que parte da minha arte hoje é porque eu adorava fazer as plantas que minha mãe fazia de decoração, canetinha de nanquim, tintas, aquele universo me encantava”.

Mãe de Tiago Abravanel, Ligia e Vivian, Cintia ainda conta histórias do pai durante o bate-papo e diz que todas as irmãs passaram a conviver mais após o caso Pan-Americano. Juntas, elas presentearam o pai com um carro e fizeram uma surpresa de aparecerem todas juntas em Orlando, nos Estados Unidos.

“Eu e a Silvia nunca tínhamos ido com ele para Orlando. Fomos as últimas a sair do carro e ele: ‘Íris, a Cintia e a Silvia estão aí.’ Ficamos as seis filhas com ele uma semana. A partir daí, começamos a nos reunir para celebrá-lo. Dia dos Pais e aniversário passamos a sempre nos reunir”, conta.

Cintia também faz questão de enfatizar o legado que o pai deixou e admite que a fama de Silvio Santos causava impactos no dia a dia. “O meu pai resgatou o valor da família do brasileiro e estamos com esse legado também de valorizar a família.”

“Vou falar uma coisa que é feia, mas é do coração. Eu tinha, e ainda tenho um pouco, pavor de fã, porque eu saía com ele e ficava gente: ‘Posso tirar foto?’. Sair com o meu pai era difícil. A gente tinha que ir para Orlando”, finaliza.