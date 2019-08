Cinquentinha

Há 50 anos, exatamente em 1º de setembro de 1969, entrava no ar o Jornal Nacional. Para comemora tão expressiva data, a Globo escalou apresentadores de todo o Brasil para ocupar a bancada do jornalístico, que vai ao ar a partir deste sábado, 31, até o dia 30 de novembro. Dentro das comemorações, que terá ainda lançamento do livro Jornal Nacional: 50 anos de telejornalismo.

E terá ainda a série JN 50 Anos, contando a evolução de cinco grandes temas no período. A tão cobiçada bancada, que é comandada atualmente por Willian Bonner e Renata Vasconcellos, já teve também Hilton Gomes, Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Celso Freitas, Lillian Vitte Fibe, Sandra Annenberg, Fátima Bernardes e Patrícia Poeta. Agora, será ocupada por 27 âncoras dos 26 Estados e do Distrito Federal, começando com Márcio Bonfim, de Pernambuco, e Cristina Ranzolin, do Rio Grande do Sul.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.