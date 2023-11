Cingapura abre mercado para gelatina e colágeno bovino do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 14:00 Para compartilhar:

Brasília, 14 – O Brasil vai poder exportar gelatina e colágeno bovino para Cingapura, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. De acordo com as pastas, as negociações para acordo quanto ao Certificado Sanitário Internacional (CSI) levaram cerca de um mês. Em 2022, Cingapura importou o equivalente US$ 62 milhões dos dois produtos, sendo aproximadamente US$ 6 milhões em gelatina bovina, principalmente da China, e cerca de US$ 56 milhões em colágeno, proveniente dos Estados Unidos, conforme dados do MRE.

Na avaliação das pastas, a abertura de mercado para esses produtos e a autorização recente também por Cingapura para importação de carnes bovina e suína processadas do Brasil elevarão o fluxo comercial entre os países.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, 57 novos mercados foram abertos para produtos agropecuários brasileiros nos últimos dez meses. As autorizações sanitárias para as aberturas de mercado são negociadas país a país. Entre os principais mercados alcançados, destacam-se a comercialização para as carnes bovina e suína brasileiras para o México e República Dominicana, e do algodão brasileiro para o Egito, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do ministério.

