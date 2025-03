Cinemateca exibe seleção de curtas que mergulham em momentos dolorosos da história

O Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum inicia mais uma edição da Kinoteca – Kinoforum na Cinemateca, projeto que exibe mensalmente curtas-metragens de destaque ao longo dos 35 anos de história do festival. A primeira sessão de 2025 acontece no dia 27 de março, às 20h, na tela externa da Cinemateca Brasileira, com exibição gratuita e ao ar livre.

O programa inaugural, “Brasil: Ainda Estamos Aqui”, traz uma seleção de curtas que, assim como o premiado longa de Walter Salles, mergulham nas camadas profundas da história do país e seus reflexos no presente. Entre os temas abordados estão as marcas da escravidão, a memória de desaparecidos políticos, a representação histórica em monumentos e os vestígios do projeto da Rodovia Transamazônica.

A programação reúne quatro curtas-metragens de diferentes períodos e abordagens narrativas: “A Morte Branca do Feiticeiro Negro”, de Rodrigo Ribeiro-Andrade, um ensaio visual sobre a herança escravagista; “A Maior Massa de Granito do Mundo”, de Luis Felipe Labaki, que questiona o simbolismo do Monumento às Bandeiras; “Torre”, de Nádia Mangolini, que revisita a ditadura militar a partir da perspectiva dos filhos do primeiro desaparecido político do regime; e “Quebrante”, de Janaina Wagner, um olhar sobre as ruínas e os fantasmas da Transamazônica.

A próxima sessão da Kinoteca já está confirmada para o dia 23 de abril.

Serviço

Kinoteca – Kinoforum na Cinemateca

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: tela externa da Cinemateca Brasileira, Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo

Ingresso: entrada gratuita

Em caso de chuva, a sessão será exibida na sala Oscarito; Nesse caso, os ingressos serão distribuídos 1 hora antes da sessão, e a entrada estará sujeita à lotação do local..

Programação

Programa 1 – BRASIL: AINDA ESTAMOS AQUI

27/03 – 20h00 – Tela externa da Cinemateca Brasileira

Filmes do programa:

A Morte Branca do Feiticeiro Negro A Maior Massa de Granito do Mundo Torre Quebrante

Título: A Morte Branca do Feiticeiro Negro

Sinopse: Memórias de um passado escravagista transbordam em paisagens etéreas e ruídos angustiantes.

Direção: Rodrigo Ribeiro-Andrade

Ano: 2020

Cromia: Colorido/P&B

Duração: 10

Formato de Exibição: digital

Formato Original: digital

País: Brasil-SC

Classificação indicativa: 12 anos

Título: A Maior Massa de Granito do Mundo

Sinopse: Entre 1936 e 1953, o governo de São Paulo patrocinou a construção do Monumento às Bandeiras, do escultor Victor Brecheret, concebido ainda em 1920 em homenagem às expedições bandeirantes. Ainda hoje, os rostos de granito ouvem ecos do discurso oficial por trás do monumento.

Direção: Luis Felipe Labaki

Ano: 2020

Cromia: Colorido/P&B

Duração: 15

Formato de Exibição: digital

Formato Original: digital

País: Brasil-SP

Elenco: –

Classificação indicativa: Livre

Título: Torre

Sinopse: Quatro irmãos, filhos de Virgílio Gomes da Silva, o primeiro desaparecido político da ditadura militar brasileira, relatam suas infâncias durante o regime.

Direção: Nádia Mangolini

Ano: 2017

Cromia: Colorido/P&B

Duração: 18

Formato de Exibição: digital

Formato Original: digital

País: Brasil-SP

Elenco: Isabel Gomes da Silva, Gregório Gomes da Silva, Virgílio Gomes da Silva Filho, Vlademir Gomes da Silva

Classificação indicativa: 12 anos

Título: Quebrante

Sinopse: Um percurso por cavernas, ruínas e fantasmagorias da Rodovia Transamazônica BR230, na pequena Rurópolis, primeira cidade construída na estrada, acompanhando Dona Erismar, “a mulher da caverna”.

Direção: Janaina Wagner

Ano: 2024

Cromia: Colorido

Duração: 23

Formato de Exibição: digital

Formato Original: digital

País: Brasil-SP

Elenco: –

Classificação indicativa: 10 anos