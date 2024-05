Cinemark terá ingressos a R$ 12 em iniciativa especial; veja detalhes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 12:20 Para compartilhar:

Quem quiser conferir as próximas estreias das telonas e com ingressos com valor mais que especial já pode marcar na agenda que o encontro será nas salas da Cinemark. Isso porque a rede, em uma iniciativa exclusiva, promoverá a partir de 27 de maio a ação Descontão Cinemark, com ingressos pelo preço único de R$ 12.

Com a expectativa de atender os mais diversos tipos de públicos, levando a experiência única de assistir a um filme no cinema para mais pessoas, a programação da primeira semana – de 27 a 29 de maio – conta com longas que já são sucesso de bilheteria, como “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Amigos Imaginários”, a cinebiografia da cantora Amy Winehouse “Back To Black”, a comédia nacional “De Repente, Miss!” e o filme de exibição exclusiva da Cinemark “The Shift – O Deslocamento”.

Os próximos lançamentos também entram na promoção, de acordo com as suas respectivas datas de estreia, como a reexibição de “Harry Potter – O prisioneiro de Azkaban”, o nacional “Meu Sangue Ferve por Você”, “Bad Boys: Até o Fim”, “Grande Sertão”, “Avassaladoras 2.0”, “Assassino por Acaso”, entre outros.

Preço especial e combos exclusivos

O preço especial é válido de segunda a quinta, exceto feriados, até dia 19 de junho, para todos os complexos Cinemark que contam com salas convencionais, em sessões 2D e 3D. Caso a compra dos ingressos seja realizada nos canais digitais da rede, como site e app, todos os clientes devem optar pela entrada promocional. Já nos canais de autoatendimento (totem digital dos cinemas) os clientes devem escolher a opção meia entrada.

Combos terão preços especiais acompanhando a promoção. A Cinemark preparou duas opções: um deles com uma pipoca média, uma bebida pequena e uma água por R$ 29 e outro contendo duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e duas águas por R$ 49. Os kits são válidos para todos os cinemas, exceto os complexos do Cidade Jardim e Village Mall.

Durante o período, o programa de assinatura Cinemark Club Fan (com opção de ingressos para dia de semana) também estará com o valor promocional de R$ 12,00. Além dos benefícios já conhecidos, como 1 ingresso por ano e acúmulo de pontos a cada R$ 1 gasto, aqueles que se cadastrarem no período da campanha ainda terão direito a 15% de desconto nos itens de snack bar pelos próximos 12 meses.

Serviço

Semana do Cinema Cinemark

Em todos os complexos Cinemark com salas convencionais, em sessões 2D e 3D. A promoção não é válida para formatos XD, Imax, Prime, VIP, poltronas D-Box e em todas as sessões do “Festival Internacional de Curitiba”. Confira os horários no site ou app.

Datas: 27, 28, 29/05; 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19/06.

*Válida de segunda a quinta, fins de semana e feriados não participam.

Valor único: R$ 12.

*Para garantir este valor na compra via canais digitais, os clientes devem selecionar a opção ‘promocional’. Nos totens de autoatendimento nos cinemas, devem optar pela ‘meia-entrada’.