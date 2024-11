Cinema, exposição, música, performances, literatura: Festival MixBrasil chega à 32ª edição em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 19:36 Para compartilhar:

Com o tema é “É na Luz que a Gente se Encontra” e reafirmando o seu foco na curadoria que envolve todas as manifestações artísticas, o Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade chega à sua 32ª edição apresentando 93 filmes de 32 países e de 12 estados brasileiros, 11 experiências XR vindas da França, Finlândia, Polônia, Chile, EUA, Portugal e Brasil, exposição, música, literatura, games, festas, performances, workshops, Crescendo com a Diversidade, destinado para o público infantil, e o tradicional Show do Gongo, que este ano traz a edição especial Gongada Drag.

De 13 a 24 de novembro, o MixBrasil, maior evento cultural LGBT+ da América Latina, invade São Paulo com sua programação e acontece no Cinesesc, Centro Cultural São Paulo, Spcine Olido, MIS – Museu da Imagem e do Som, Teatro Sérgio Cardoso, IMS–Instituto Moreira Salles, Biblioteca Mário de Andrade, Ocupação Artemisia/naUapi, Galeria Vermelho e Galeria Piege. O evento também estará online nas plataformas do Itaú Cultural Play, Spcine Play e Sesc Digital.

Para o diretor do Festival, André Fischer, nesta edição, o MixBrasil reafirma sua essência como um espaço de resistência e transformação. “Com menos recursos, mas ainda mais determinação, provamos que o festival é, mais do que um evento, um movimento em rede de forte impacto cultural. Em cada atividade, o público é convidado a interagir e se reconhecer na luz da pluralidade, da resistência e da liberdade”, observa.

O 32º MixBrasil abre no dia 13 de novembro para convidados com o filme brasileiro, inédito na capital paulista, Avenida Beira-Mar, de Bernardo Florim e Maju de Paiva, vencedor do Prêmio de Melhor Filme no Festival do Rio deste ano. Para completar, o evento terá a apresentação da Escola de Samba do Grupo Especial de São Paulo “Estrela do Terceiro Milênio”, que no Carnaval 2025 apresenta o enredo “Muito Além do Arco-Íris! Tire o preconceito do caminho que nós vamos passar com o amor!”, e a participação do poeta Jordan, vencedor do prêmio Caio Fernando Abreu na edição passada do Mix Literário.

Convidados internacionais

Este ano o evento irá homenagear com o prêmio Ícone Mix o canadense Bruce LaBruce, um dos mais instigantes cineastas contemporâneos da cena independente, que ganhará uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS) em sua homenagem. A exposição “Bruce LaBruce: sem censura” traça um panorama de sua obra audiovisual, culminando numa instalação baseada em seu último longa-metragem, “O Intruso”. O filme integrou a mostra Panorama no Festival de Berlim e faz sua première em São Paulo no Festival.

Outra presença confirmada no MixBrasil é a de Franck Finance-Madureira, diretor da Queer Palm, prêmio cinematográfico independente atribuído ao melhor filme LGBT do Festival de Cannes. Ele virá ao Brasil para ministrar um workshop e lançar o Queer Palm Lab – iniciando as comemorações dos 15 anos do prêmio.

Cinema

A programação de longas-metragens internacionais exibirá títulos de cineastas e atores consagrados que fizeram parte da seleção dos principais festivais ao redor do mundo, a maioria inéditos em São Paulo.

Os destaques são: Tudo Vai Ficar Bem de Ray Yeung, de Hong Kong, sobre a vida de uma viúva após a morte de sua companheira de 40 anos, vencedor do Prêmio Teddy de Melhor Ficção em Berlim, o canadense A Rainha dos Meus Sonhos de Fawzia Mirza, seleção oficial de Toronto, o britânico Sebastian de Mikko Mäkelä, seleção oficial de Sundance, o filme norte-americano Maré Alta diretor italiano Marco Calvani, que conta a história de um imigrante brasileiro em busca de aceitação e tem Marco Pigossi como protagonista, o francês Marinette de Virginie Verrier, sobre a lendária jogadora de futebol francesa, o grego Avant-Drag! de Fil Ieropoulos, que recebeu Menção Honrosa no Festival de Roterdã, o holandês Meu Nome É Agnes do brasileiro Daniel Donato, seleção oficial no Queer Lisboa, e os argentinos O Que Escrevemos Juntos de Nicolás Teté, prêmio de Melhor filme do público no Palm Springs LGBTQ+ Film Festival, e o queerpunk Underground Orange de Michael Taylor Jackson, seleção oficial no Frameline e BAFICI.

Já a seleção de longas nacionais reúne produções premiadas dentro e fora do Brasil com temas centrados na ideia da família e das comunidades que nos acolhem em nossas semelhanças e diferenças. Os filmes estão distribuídos entre as mostras Competitiva, Reframe – com foco em experimentalismo e inovação – e Queer.doc.

Na Competitiva estão: O Melhor Amigo (CE) de Allan Deberton, que faz sua première nacional dentro do MixBrasil; Avenida Beira-Mar, de Bernardo Florim e Maju de Paiva; Alegria do Amor (SC/CE) de Marcia Paraiso; Baby (SP, França, Países Baixos) de Marcelo Caetano; Salão de Baile – This is Ballroom (RJ) de Juru e Vitã; Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil (SP) de Lufe Steffen; a mostra Reframe conta com Insubmissas (RJ/SP/BA) de Carol Benjamin, Ana do Carmo, Julia Katharine, Luh Maza e Tais Amordivino; Presença (ES) de Erly Vieira Jr; Parque de Diversões (MG) de Ricardo Alves Jr; A Herança (RJ) de João Cândido Zacharias. A programação de longas brasileiros se completa com Rodas de Gigante de Catarina Accioly (DF/Uruguai).

O festival conta ainda com uma seleção de 67 curtas-metragens , dos quais 12 integram a Competitiva Brasil. A tradicional programação Curtas MixBrasil traz recortes temáticos como “Sapatônicas”, “Contos Libertinos”, “Coração na Boca” e “Decifra-me ou Devoro-te”, além do programa “Crescendo com a Diversidade”, com curtas de classificação livre para todos os públicos no Cine Kids do MIS, e a mostra especial Mundo Mix Reino Unido – More Films For Freedom, em uma parceria especial com o British Council trazendo coproduções britânicas com países como Nigéria, África do Sul, Líbia, Líbano e Brasil com diversos olhares e vozes explorando a diversidade.

A Spcine participa do 32º Festival Mix Brasil promovendo o MixLab Spcine trazendo o workshop Aprendendo com a Natureza através da Tecnologia, ministrado pela produtora, gestora cultural e ativista chilena radicada na França, Selva González. Ela irá compartilhar processos criativos, pesquisas e políticas que fazem parte das experiências audiovisuais digitais, instalações imersivas e interativas que desenvolve com o coletivo de amigas do NANAI Studio na França.

Experiências imersivas

O MIX.XR segue como um espaço de vanguarda no Festival e traz onze instalações de experiências XR vindas da França, Finlândia, Polônia, Chile, EUA, Portugal e Brasil, que abrangem trabalhos com inteligência artificial, instalações interativas, documentários, curtas experimentais, dramaturgias desenvolvidas em realidade virtual, combinação de VR e holografia.

Entre os destaques estão Emi Ofe, nova obra da artista multimídia brasileira Igi Lola Ayedun, toda gerada por inteligência artificial, que retrata a experiência da imigração africana na França, explorando as questões da imigração sexual, da hipersexualização da mulher negra e o uso dos corpos LGBTQI; Her Name was Gisberta, a experiência VR 360 reencena a trajetória da mulher trans brasileira Gisberta, que imigrou para Portugal e sofreu um dos ataques transfóbicos mais divulgados na história do país, e Urso, Veado, Gato e Outros Bichos, experiência que vem da França e é inspirada pelo animismo dos povos indígenas do Grande Norte.

Mercado Mundo Mix

Duas grandes novidades chegam no MixBrasil este ano. A primeira é a Ocupação Mix Brasil, que acontece na casa de cultura Ocupação Artemísia, em parceria com o ateliê NaUapi e o coletivo Cuscuz. A exposição apresenta os trabalhos de mais de 100 artistas, incluindo performances e apresentações de bandas.

A outra novidade é a comemoração dos 30 anos de Mercado Mundo Mix dentro da programação do Festival. Para celebrar essa história, que começou como uma lojinha dentro do 2o Festival MixBrasil em 1994 e se tornou uma referência nacional de moda e economia criativa na década seguinte, em conjunto com a FEIRA DE IDEIAS, o evento terá uma edição especial com tudo que faz o Mercado Mix ser tão único, além de contar com a instalação de moda A Grande Mãe Lixo de Vicenta Perrota e o painel Fervo 90 A Década Mix.

O Show do Gongo, uma tradição do MixBrasil apresentado desde 1999 pela poderosa Marisa Orth, que excepcionalmente não estará presente fisicamente nesta edição, trará a celebração do improviso do fenômeno Gongada Drag – que reúne drags, comediantes da diversidade e o apresentador Bruno Motta em uma mistura de stand-up, auditório, reality shows e muito talento drag. Nessa noite terá Suzy Brasil, Valenttini e Babu Carreira compondo o painel de jurados, que junto com Bruno Motta e a plateia vão determinar o destino de cada filme.

O lado musical do MixBrasil apresenta uma seleção que pulsa com energia e representatividades diversas. A mistura de estilos musicais e visuais traz a pegada nostálgica com olhar contemporâneo de Totô de Babalong (que se apresenta no programa Estéreo MIS), a radical potência sonora da banda Cão, e a homenagem a lenda da cena Glam nacional, Edy Star que dividirá o palco com a incomparável Maria Alcina, e também fará a pré-estreia do seu filme “Antes que me Esqueçam, Meu Nome é Edy Star”,

Literatura

Com curadoria de Alexandre Rabello, o Mix Literário chega a sua sétima edição, trazendo debates, entrevistas, leituras, premiações e o Workshop de Criação Literária Queer: entre identidades e universalismos no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. O evento também contará com a participação especial de João Silvério Trevisan que completa 80 anos com a publicação comemorativa de duas obras.

Em 2024, acontece a quinta edição do Prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura, que mais uma vez, por meio de uma parceria com a editora Reformatório, dará o contrato de publicação à obra inédita vencedora, além do troféu Coelho de Prata de melhor publicação literária queer.

Games

O MixGames traz da Alemanha dois jogos inéditos: O Sibel’s Journey, jogo educativo interativo voltado para jovens de 11 a 18 anos, promovendo conhecimento e atitudes positivas sobre gênero, sexualidade, consentimento e relacionamentos saudáveis, e A Year of Springs, com visual novel, retrata o percurso de um trio de amigos ao lidar com seus sentimentos de amor, conexão e o desejo de pertencer.

O evento é uma realização da Associação Cultural Mix Brasil, Ministério da Cultura, e conta com a iniciativa da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Itaú, Spcine e prefeitura de São Paulo e com o apoio cultural do Sesc SP, Embaixada da França, hotel chilli, Scruff e paradaSp e com a parceria da Talent, responsável pela campanha “É na Luz que a Gente se Encontra”, vetor zero, evil twin e Paradiso multiplica. Apoio institucional: teatro Sérgio Cardoso, Museu da imagem e do som, British Council, Instituto Moreira Salles, Mistika e DOT Cine.

Toda a programação do 32º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade poderá ser conferida no site mixbrasil.org.br.



Serviço

32° Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade

13 a 24 de novembro de Novembro de 2024

Toda programação é gratuita, exceto o show do Gongo e Estéreo MIS – Totô de Babalong.

Locais: Cinesesc – Os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do cinema 1h antes do início de cada sessão.

Centro Cultural São Paulo (Sala Paulo Emílio) – Os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do espaço 1h antes do início de cada sessão.

Spcine Olido – Os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do espaço 1h antes do início de cada sessão.

MIS – Museu da Imagem e do Som – Os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do espaço 1h antes do início de cada sessão, o acesso às experiências XR e exposição acontecerão por ordem de chegada.

Estéreo MIS | show Totô de Babalong – R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

IMS – Instituto Moreira Salles – Os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do espaço 1h antes do início de cada sessão.

Teatro Sérgio Cardoso – Show do Gongo| Entrada: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

Ocupação Artemisia (Vila Mariana) – Gratuito e sujeito a lotação

Galeria Vermelho – Gratuito e sujeito a lotação

Galeria Piege – Gratuito e Aberto ao público

*Para mais informações, consulte a bilheteria de cada espaço

Programação online: Sesc Digital, Spcine Play e IC Play