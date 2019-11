Cinema dentro das escolas

Com o objetivo de estimular as artes audiovisuais entre os estudantes, a Prefeitura de Nova Iguaçu deu início ao projeto ‘Cinema nas Escolas’. Durante todo o mês, oito curtas-metragens, que trazem o debate sobre questões políticas, culturais, ambientais e sociais, serão exibidos nas escolas do município. Na primeira etapa, as sessões serão realizadas nas 22 escolas com turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A ideia é ampliar o projeto para toda a rede, até o ano que vem.

“O acesso ao mundo cinematográfico é fundamental para criar um debate amplo sobre a valorização do cinema brasileiro e suas produções independentes. Além de usar a sétima arte como ferramenta de ensino nas escolas. Nova Iguaçu sai na frente com este desafio, que foi, inclusive, tema neste ano da redação do Enem”, destaca Miguel Ribeiro, presidente da Fundação Cultural e Educacional de Nova Iguaçu (Fenig).