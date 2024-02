‘Cinema amplia horizontes’, diz italiana no júri da Berlinale

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/02/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 15 FEV (ANSA) – Em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15) com o júri do Festival de Cinema de Berlim, a atriz e diretora italiana Jasmine Trinca, que fará parte do grupo de avaliadores, questionou: “Por que não tentar pensar que cinco fascistas sentados na sala [de cinema] assistindo aos filmes em competição possam ampliar seus horizontes?”.

O tema foi levantado em resposta a uma pergunta sobre política e cinema.

“Me considero sortuda por compartilhar esse tempo com os outros jurados, porque tenho a oportunidade de olhar as coisas, o mundo, através dos olhos de outra pessoa, o que acredito que seja a coisa mais importante da vida”, disse.

“E também é uma forma de eliminar as fronteiras em um mundo político demais, e para tentar manter os olhos abertos. É preciso, em resumo, ‘permanecer humanos’, como dizia Vittorio Arrigoni”, complementou, em referência ao pacifista italiano.

A italiana é conhecida por defender uma maior presença feminina na direção e demais posições de liderança no audiovisual do país europeu.

Trinca estará ao lado de quatro colegas diretores: o também ator americano Brady Corbet; a chinesa Ann Hui; o alemão Christian Petzold e o espanhol Albert Serra; além da escritora ucraniana Oksana Zabuzhko.

A presidente do júri da 74ª edição da Berlinale será a atriz, diretora, produtora e autora best-seller queniana-mexicana Lupita Nyong’o.

O festival premiará as melhores produções cinematográficas com os Ursos de Ouro e de Prata.

Segundo os organizadores do evento alemão, os vencedores da competição serão anunciados no dia 24 de fevereiro. Ao todo, 20 filmes disputam as premiações. (ANSA).

