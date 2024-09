Cinegrafista que agrediu marqueteiro de Nunes já recebeu R$ 230 mil da campanha de Marçal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 8:05 Para compartilhar:

O membro da equipe de Pablo Marçal (PRTB) que agrediu o marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB) na noite de segunda-feira, 24, ao final do debate do Flow News, é o segundo maior gasto da campanha do ex-coach.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha de Marçal já pagou R$ 230 mil a Nahuel Medina, cinegrafista que protagonizou o episódio.

+ Agressão no final apaga debate civilizado e mostra que paulistanos é que saem derrotados nestas eleições

A confusão aconteceu nas considerações finais do debate. Após Marçal ser excluído da transmissão por desrespeito às regras, Medina e o marqueteiro de Nunes, Duda Lima, trocaram provocações, e o cinegrafista acertou Lima com um soco — veja aqui o momento da agressão.

Em publicação nas redes sociais, o agressor disse ter sido provocado primeiro. “Só me defendi instintivamente”, afirmou. Já o assessor de Nunes nega ter iniciado o confronto.

Medina prestou depoimento no 16º Distrito Policial, no bairro da Vila Clementino. Já Duda Lima foi encaminhado a um hospital, onde tomou pontos no rosto.