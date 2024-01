Cineastas preparam filme sobre chefão mafioso Messina Denaro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/01/2024 - 16:50 Para compartilhar:

ROMA, 16 JAN (ANSA) – “Iddu”, em dialeto siciliano, significa “ele”. Esse é o título do novo filme dos cineastas italianos Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, que fará referência a Matteo Messina Denaro, chefão da máfia que foi preso em 16 de janeiro de 2023, encerrando um período de quase três décadas foragido, e morreu oito meses depois.

Dois grandes atores do país, Toni Servillo e Elio Germano, atuarão pela primeira vez juntos no longa, livremente inspirado em um período da vida do mafioso.

A ideia é contar “a história do mundo que gira perigosamente ao seu redor e protege o mistério trágico e farsesco de sua prolongada fuga. Um mundo no qual os riscos e as crises existenciais nunca têm os resultados esperados”.

O filme dos dois diretores sicilianos, cujas obras anteriores foram exibidas em diversos festivais, incluindo Cannes, será lançado nos cinemas ao longo de 2024, distribuído pela 01 Distribution, e terá trilha sonora original composta por Colapesce.

O elenco também contará com Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi, Giuseppe Tantillo, e com a participação de Antonia Truppo, além de Tommaso Ragno.

“Iddu” foi filmado em 2023 inteiramente na Sicília, envolvendo as áreas onde o chefe de Castelvetrano exercia seu poder criminoso.

“Na rica história criminosa italiana, Matteo Messina Denaro e sua fuga de 30 anos são únicos. O que emergiu ao longo dos anos das investigações e das crônicas nos deu a oportunidade de explorar sua personalidade enigmática e lançar luz sobre o variado sistema de relações que sua presença invisível alimentou”, dizem Grassadonia e Piazza.

“Em nosso filme, o fugitivo é o centro de uma dança vertiginosa de personagens que, no sono da razão, perseguem sonhos que sempre acabam se transformando em pesadelos.

Pesadelos trágicos e ridículos”, concluíram. (ANSA).

