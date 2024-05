Cineasta Roger Corman, ‘rei dos Filmes B’, morre aos 98 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/05/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 12 MAI (ANSA) – O cineasta norte-americano Roger Corman, mais conhecido como o “Rei dos Filmes B”, morreu aos 98 anos de idade.

De acordo com um comunicado divulgado pela sua família, o produtor faleceu em sua casa em Santa Mônica, na Califórnia, mas as causas não foram reveladas.

Corman é popular em Hollywood por ter ajudado a produzir diversos clássicos de baixo orçamento como “A Pequena Loja dos Horrores” e “Ataque dos Monstros Caranguejos”.

Além disso, o cineasta também é conhecido no meio por ter aberto as portas para vários atores e diretores famosos no início de suas carreiras.

Em 2009, Corman recebeu um Oscar honorário pela sua carreira nas telonas. (ANSA).