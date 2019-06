Cineasta Franco Zeffirelli é velado em Florença

FLORENÇA, 17 JUN (ANSA) – O cineasta italiano Franco Zeffirelli, morto no último sábado (15), aos 96 anos de idade, está sendo velado no Palazzo Vecchio, sede da Prefeitura de Florença, nesta segunda-feira (17).

O caixão chegou ao palácio sob aplausos da multidão reunida na Piazza della Signoria, e os fãs poderão se despedir do diretor até 10h30 desta terça (18). O funeral será realizado às 11h, na Catedral de Florença.

“Ele deixou uma grande herança a todos. Se há um ensinamento que ele deixou acima de todos, é a amizade. O mestre era um personagem difícil, mas a beleza daquilo que você recebia em troca era impagável”, disse Luciano, um dos filhos de Zeffirelli.

O outro filho do cineasta, Pippo, colocou sobre o caixão um cachecol da Fiorentina, seu clube de coração. Antes mesmo da chegada do corpo, mais de 100 pessoas já faziam fila na entrada do Palazzo Vecchio.

O prefeito de Florença, Dario Nardella, propôs a criação de uma escola de artes batizada com o nome de Zeffirelli. “O mestre amava os jovens, estava sempre à disposição deles, e acho que esse aspecto deve ser mantido”, disse.

Franco Zeffirelli era um dos mais famosos cineastas da Itália e autor da mais célebre versão para o cinema do clássico “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, além de outros mais de 20 filmes.

Homossexual assumido, também foi senador pelo partido do ex-primeiro-ministro conservador Silvio Berlusconi. Em 2015, o diretor foi reconhecido como parente do gênio renascentista Leonardo da Vinci. (ANSA)