Cineasta Costa-Gavras receberá prêmio por carreira em Veneza

VENEZA, 14 AGO (ANSA) – O cineasta francês de origem grega Costa-Gavras receberá o prêmio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019 na 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14) por meio de comunicado da Bienal de Veneza, organizadora do evento. Segundo a nota, o novo filme do cineasta, “Adults in the Room”, com Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis e Ulrich Tukur, será exibido fora de competição durante o festival. “Há muitas razões pelas quais Costa-Gravas merecer ser contado entre os grandes diretores da modernidade, mas prevalece acima de tudo saber fazer da política um assunto fascinante, um assunto como outro qualquer”, dizem os organizadores. Para o Festival de Veneza, o cineasta francês é “uma personalidade que fez uma contribuição particularmente original para a inovação no cinema contemporâneo. A premiação será realizada no dia 31 de agosto, sábado, na Sala Grande, no Palácio do Cinema, às 22h (horário local), antes da estreia do seu longa. (ANSA)