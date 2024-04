Cineasta, cantor e modelo: relembre os amores da vida de Madonna

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 24/04/2024 - 13:30 Para compartilhar:

O modelo e DJ Jesus Luz, 37, revelou que não vai comparecer ao show de sua ex-namorada, que é ninguém mais, ninguém menos que Madonna, 65, que irá se apresentar nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Em entrevista para o site Gshow, Jesus contou que teve um desentendimento com a Rainha do Pop e, por isso, decidiu que não vai prestigiar o evento.

“Tenho que me posicionar, não tem como fingir que está tudo bem. Eu tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto porque nunca fiz isso e não é agora que vou expor nada. Mas, tenho que dizer a vocês a verdade”, declarou ele, sem entrar em detalhes.

Madonna e Jesus Luz se conheceram em 2008, quando a loira esteve no Rio de Janeiro para um ensaio fotográfico. Na época, o modelo tinha 21 anos e fazia parte do casting que posaria ao lado de Madonna. Ela se encantou pelo rapaz à primeira vista e os dois engataram um namoro pouco depois. O relacionamento durou dois anos e Jesus chegou a participar do clipe ‘Celebration’ de Madonna.

Os amores da vida de Madonna

Além de colecionar inúmeros hits em 4 décadas de carreira, Madonna também tem uma coleção de amores em sua vida. A IstoÉ Gente relembra alguns deles abaixo. Confira!

Sean Penn

Entre os anos de 1985 e 1989, Madonna foi casada com o ator e diretor Sean Penn. A relação do ex-casal era bastante conturbada, com especulações de que eles se agrediam fisicamente.

Warren Beatty

A loira, que estrelou ao lado de Warren Beatty o filme “Dick Tracy”, e gravaram juntos a canção “Now I’m Following You”, que está na trilha do longa, teriam vivido uma relação durante as filmagens.

Lenny Kravitz

Nos anos 90, Madonna teve um affair com o cantor Lenny Kravitz. Na época eles negaram o envolvimento, porque ele estava em uma relação, mas anos depois a rainha do pop assumiu que teve um caso com o famoso.

Vanilla Ice

Entre os anos de 1991 e 1992, Madonna teve um relacionamento com o rapper Vanilla Ice. Ele teria terminado com ele por causa do livro “Sex”, em que a cantora aparecia em poses sensuais.

Carlos Léon

Carlos Léon é o pai de sua filha mais velha, Lourdes Maria, os dois viveram um relacionamento por três anos.

Guy Ritchie

Durante 10 anos, entre idas e vindas, Madonna e o cineasta Guy Ritchie viveram um romance. Da relação, nasceu o segundo filho da cantora, Rocco.

Timor Steffens

O último relacionamento público de Madonna foi com o dançarino holandês Timor Steffens. A relação durou apenas 8 meses e chegou ao fim em 2014.