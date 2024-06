Cine na Praça chega à 13ª edição e migra para a Zona Leste de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 14:38 Para compartilhar:

Experiência de cinema gratuita ambientada em um lindo parque e a céu aberto – essa é a proposta do projeto Cine na Praça. A iniciativa do Instituto Socioambiental Cenários Futuros está de volta a São Paulo de 13 de junho a 12 de setembro de 2024. Após temporada de sucesso no Parque do Povo em 2023, o evento traz uma novidade: a sua ida para o Parque CERET. O espaço arborizado da Zona Leste de São Paulo promete ser palco de uma vivência ainda mais inesquecível para os amantes de cinema.

As sessões gratuitas, que exibirão grandes sucessos como Na Natureza Selvagem, Pequena Miss Sunshine e Grande Hotel Budapest, todas as quinta-feiras a partir das 19h, contam com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do próprio Parque CERET. A iniciativa proporciona uma experiência completa, contando com um projetor de alta definição, sistema de sonorização imersiva, cadeiras, gerador e uma grande tela que envolve o espectador.

No Parque do Povo, o Cine na Praça contou com a participação de mais de 8.000 pessoas, em 17 exibições de filmes como Avatar: O Caminho da Água, Duna, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, entre outros títulos. Além dos longas, o projeto oferece espaço para curtas e médias metragens. A última sessão de 2023, realizada em dezembro, ocorreu em parceria com o Festival de Cinema Coreano – KOFF, trazendo o melhor do cinema desse país para São Paulo.

A programação no Parque CERET não será diferente e a expectativa é de aumento no público. “Desenvolvemos um conteúdo que irá promover debates e reflexões sobre os temas abordados pelos filmes. Convidamos a todos para desfrutarem de momentos de diversão e cultura para toda a família, celebrando o cinema em sua forma mais pura e acessível“, comenta Fabio Campos, produtor cultural da empresa Cenários Futuros.

Sobre o Cine na Praça

O Cine na Praça foi idealizado em 2011 com a premissa de levar obras cinematográficas para o público em geral e inovar esta experiência coletiva realizando exibições ao ar livre de forma gratuita e aberta ao público. A programação é desenvolvida de forma colaborativa pela equipe do projeto e objetiva, sobretudo, apresentar filmes ousados, independentes e que promovam debates e reflexões sobre o tema que exploram.

Serviço

Cine na Praça

Data: 13 de junho a 12 de setembro de 2024, todas as quinta-feiras a partir das 19h

Público-alvo: população de São Paulo, escolas e grupos de visitação

Entrada: gratuita – 250 lugares

Local: parque CERET – Rua Canuto de Abreu, s/n – Jardim Anália Franco

Site: https://www.cinenapraca.com.br/

Instagram: @cine.na.praça

Ficha técnica – filmes

Dia 13/6

Título: Na Natureza Selvagem

Direção: Sean Penn. Ano: 2007. Duração: 2h28min. Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse

Início da década de 90. Christopher McCandless (Emile Hirsch) é um jovem recém-formado, que decide viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca da liberdade. Durante sua jornada pela Dakota do Sul, Arizona e Califórnia ele conhece pessoas que mudam sua vida, assim como sua presença também modifica as delas. Até que, após dois anos na estrada, Christopher decide fazer a maior das viagens e partir rumo ao Alasca.

Dia 20/6

Título: Pequena Miss Sunshine

Direção: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Ano: 2006. Duração: 1h41min. Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse

Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai desenvolveu um método de auto-ajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, a desajeitada Olive (Abigail Breslin), é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para atravessar o país numa kombi amarela enferrujada.

Dia 27/6

Título: O Grande Hotel Budapeste

Direção: Wes Anderson. Ano: 2014.Duração: 1h40min. Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse

Em O Grande Hotel Budapeste, no período entre as duas guerras mundiais, o famoso gerente de um hotel europeu conhece um jovem empregado e os dois tornam-se melhores amigos. Entre as aventuras vividas pelos dois, constam o roubo de um famoso quadro do Renascimento, a batalha pela grande fortuna de uma família e as transformações históricas durante a primeira metade do século XX.