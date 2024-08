Cinco terminais portuários vão a leilão amanhã na B3 com previsão de R$ 74 mi em investimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 16:06 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) realiza nesta quarta-feira, 21, o primeiro bloco de arrendamentos portuários de 2024. Serão leiloadas cinco áreas, com previsão de R$ 73,9 milhões em investimentos no total. O certame ocorre às 14 horas na sede da B3 em São Paulo.

Entre os ativos leiloados estão três terminais localizados no Porto de Recife (PE): REC08, REC09 e REC10. O certame inclui também o RIG10, localizado no Porto do Rio Grande (RS), e o RDJ06 no Porto do Rio de Janeiro. Os terminais serão arrendados no modelo simplificado com prazo de no máximo 10 anos sem possibilidade de prorrogação.

O REC08 é destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais e tem previsão de investimentos diretos de cerca de R$ 51 milhões. Para o REC09, dedicado à movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral, especialmente arroz, a expectativa é de R$ 2,2 milhões. Já o terminal REC10 vai movimentar e armazenar granéis sólidos e cargas gerais, com estimativa de R$ 2,9 milhões em investimentos.

No caso do RDJ06, que armazena e movimenta carga geral líquida, a estimativa é de R$ 10,1 milhões em aportes. O RIG10, por sua vez, prevê R$ 7,8 milhões, o terminal movimenta e armazena carga geral.

As cinco áreas estavam contempladas no leilão marcado inicialmente para o dia 23 de maio. Contudo, o certame precisou ser adiado considerando o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.