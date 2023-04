Cinco pessoas são mortas a tiros no Texas e suspeito armado está foragido, diz ABC News

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/04/2023 - 13:08 Compartilhe

(Reuters) – – Cinco pessoas, incluindo uma criança de oito anos, foram assassinadas a tiros em uma casa em Cleveland, Texas, segundo a emissora de televisão ABC News veiculou neste sábado, citando a polícia e autoridades locais.







Os tiros aconteceram no fim da sexta-feira e a polícia está procurando pelo suspeito, acrescentou a reportagem.

Autoridades do gabinete do Xerife do Condado de San Jacinto receberam uma ligação sobre assédio às 23h31, horário local, mas, quando chegaram ao local, encontraram várias vítimas baleadas, disse a ABC.

O gabinete do Xerife do Condado de San Jacinto disse à emissora que o suspeito é um homem mexicano que estava alterado, armado e foragido.

O Departamento de Polícia de Cleveland não respondeu em um primeiro momento ao pedido da Reuters por comentário. O gabinete do Xerife do Condado de San Jacinto não foi encontrado para comentários em um primeiro momento.

A polícia não divulgou a identidade das vítimas ou as suas possíveis relações com o suspeito, mas disse que todos eles eram de Honduras, afirmou a reportagem da ABC.

Todos os tiros aconteceram em uma única casa, com quatro vítimas declaradas mortas no local e uma quinta após ser levado ao hospital, acrescentou a reportagem.

A mais jovem das vítimas foi uma criança de oito anos, com duas vítimas mulheres encontradas em cima de duas crianças sobreviventes, afirmou a reportagem, citando autoridades.

(Reportagem de Gokul Pisharody em Bengaluru)







