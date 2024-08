Cinco pessoas são denunciadas pela morte por overdose do ator Matthew Perry

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2024 - 16:26 Para compartilhar:

Cinco pessoas foram acusadas pela morte por overdose no ano passado do ator Matthew Perry, estrela da popular série de televisão “Friends”, disse um promotor federal dos Estados Unidos nesta quinta-feira (15).

“Os acusados se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. Sabiam que era um risco muito grande para Perry, mas o fizeram mesmo assim”, disse o promotor da Califórnia, Martin Estrada.

“No fim, estes acusados estavam mais interessados em tirar proveito do senhor Perry do que preocupados com seu bem-estar”, ressaltou Estrada.

– Rede clandestina –

Os cinco denunciados incluem dois médicos e o assistente do ator.

Um dos médicos, Salvador Plasencia, pode pegar até 120 anos de reclusão em presídio federal, disse Estrada, considerando um comportamento cínico por parte do acusado.

“Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar”, disse Plasencia em referência à transação que deveria fazer com Perry, de acordo com uma mensagem de texto que ele escreveu em setembro de 2023 descoberta pelos investigadores.

O promotor detalhou que a investigação do caso “revelou a existência de uma ampla rede criminosa clandestina responsável por distribuir grandes quantidades de quetamina ao senhor Perry e outros”.

Além dos dois médicos e do assistente, uma traficante conhecida como “rainha da quetamina” também foi denunciada.

Estrada declarou, ainda, que ao longo de apenas dois meses, eles venderam aproximadamente 20 frascos de quetamina a Perry em troca de US$ 55 mil (R$ 290 mil na cotação atual) em dinheiro. “Eles se aproveitaram de suas fraquezas”, completou.

– Recaída mortal –

Uma autópsia havia determinado que a causa de sua morte foram “os efeitos agudos da quetamina”, uma droga controlada que, acredita-se, o dependente químico em recuperação estava tomando como parte de um tratamento supervisionado.

De acordo com Estrada, o ator havia tentado programas de desintoxicação, mas “voltou ao vício no outono (boreal) de 2023”.

A forma como Perry obteve a droga – aparentemente não tinha recebido sua sessão de infusão de quetamina por vários dias – se tornou um tema de investigação legal, e a polícia da cidade de Los Angeles confirmou em maio que estava investigando sua morte.

Embora só tenham sido encontradas pequenas quantidades da substância em seu estômago, foi detectado um alto nível em sua corrente sanguínea.

Médicos e veterinários costumam usar a quetamina como anestésico, e cientistas têm testado seu uso no tratamento da depressão. Os usuários clandestinos a consomem ilicitamente por seus efeitos alucinógenos.

Perry, de 54 anos, que interpretou o personagem Chandler Bing na série de sucesso na TV americana entre 1994 e 2004, foi encontrado inconsciente na piscina de sua casa em outubro de 2023 e dado como morto, provocando uma comoção mundial entre seus fãs e colegas.

“Friends”, que acompanhava o cotidiano de seis nova-iorquinos divididos entre as atribulações da vida adulta, seus encontros amorosos e suas carreiras profissionais, atraiu grande número de seguidores em todo o mundo e transformou atores até então desconhecidos em mega-astros que conquistaram um lugar no coração de milhões de telespectadores.

