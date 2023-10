Cinco pessoas morrem e 18 ficam feridas em acidente com ônibus clandestino no DF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 11:31 Para compartilhar:

Ao menos cinco pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de viagem no fim da tarde deste sábado, 21, na BR-070, na altura de Ceilândia, no Distrito Federal. O veículo era clandestino e teria tombado após o motorista tentar fugir de uma possível apreensão, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o acidente ocorreu por volta das 18h deste sábado. Quatro pessoas morreram no local e uma outra vítima não resistiu após ser socorrida para um hospital de Taguatinga, conforme o Corpo de Bombeiros. Além disso, 18 passageiros ficaram feridos e recebem atendimento médico. Quatro deles estão em estado grave.

De acordo com a ANTT, o veículo havia passado por uma fiscalização momentos antes do acidente, que constatou que o ônibus estava em situação irregular. “O veículo de placa JHN-2973 não possui autorização para transporte interestadual de passageiros, sendo considerado um serviço clandestino”, disse. Também foi identificado que o ônibus estava sem seguro e com os pneus “carecas”.

Por conta disso, o ônibus passou a ser escoltado até o terminal rodoviário mais próximo. No caso, o Terminal Rodoviário de Taguatinga. Por lá, os passageiros seriam encaminhados para viagens por linhas regulares e o veículo seria apreendido – trata-se de procedimento padrão neste tipo de caso.

Antes de chegar ao destino final, no entanto, o motorista teria tentado fugir, segundo a agência. Ele perdeu o controle do veículo e o ônibus tombou no canteiro central da rodovia. Conforme a ANTT, não houve perseguição por parte da equipe da agência. “A Agência Nacional de Transportes Terrestres lamenta e expressa solidariedade aos familiares das vítimas do acidente”, disse.

