Cinco pessoas morrem afogadas em praias de SP

Três pessoas morreram afogadas na cidade do Guarujá e duas em Mongaguá, litoral de São Paulo, no último domingo (6). Outras três pessoas estão desaparecidas. As informações são do G1.

Todas as vítimas eram homens e com idade de 24 a 60 anos. Em um dos afogamentos no Guarujá, não havia monitoramento no local. Além disso, dois jovens desapareceram em Itanhaém e uma está desaparecida em Mongaguá.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), um banhista sofreu uma parada cardíaca na Praia do Itaguaré, em Bertioga, mas conseguiu ser reanimado pelos bombeiros.

